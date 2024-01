Japan plant Landung einer Sonde auf dem Mond

TOKIO (dpa-AFX) - Japan will am Freitag eine Sonde auf dem Mond landen lassen. Die Landung ist gegen 16.20 Uhr MEZ vorgesehen. Sollte die Hightechnation mit dem Mondlandegerät "SLIM" (Smart Lander for Investigating Moon) Erfolg haben, wäre Japan nach der ehemaligen Sowjetunion, den USA, China und Indien das fünfte Land, dem eine sanfte Landung auf dem Erdtrabanten gelingt. Der von der japanischen Raumfahrtagentur Jaxa entwickelte Lander soll eine Technologie für punktgenaue Landungen testen und möglichst weniger als 100 Meter entfernt vom anvisierten Landeplatz auf dem Mond aufsetzen.

Im April 2023 hatte ein japanisches Privatunternehmen eine Mondlandung versucht, war aber gescheitert. Als Grund hatte das Unternehmen Ispace damals eine fehlerhafte Höhenberechnung des Landegeräts angegeben. Sollte die staatliche Jaxa mit "SLIM" Erfolg haben, sollen die auf dem Mond gesammelten Daten im Rahmen des von den USA geleiteten "Artemis"-Projekts verwendet werden. Mit diesem Programm will die Nasa nach mehr als 50 Jahren wieder Menschen auf den Mond bringen - allerdings wurde die Mondlandemission "Artemis 3" kürzlich auf September 2026 geschoben./ln/DP/jha