Lokführergewerkschaft: Werden Angebot der Deutschen Bahn bewerten

BERLIN (dpa-AFX) - Die Lokführergewerkschaft GDL lässt nach dem neuen Tarifangebot der Deutschen Bahn ihr weiteres Vorgehen vorerst offen. Die GDL werde dieses Angebot bewerten und danach entscheiden, teilte die Gewerkschaft am Freitag mit. Dies werde per Pressemitteilung bekannt gegeben. Weitere Angaben wollte die GDL zunächst nicht machen.

Die Deutsche Bahn hatte zuvor ein neues Angebot vorgelegt und die GDL aufgefordert, wieder Verhandlungen aufzunehmen. DB-Personalvorstand Martin Seiler sagte am Freitag in Berlin, dass gemäß dem Angebot Lokführer und Zugbegleiter eine Stunde weniger Arbeit bei vollem Lohn ab dem 1. Januar 2026 wählen könnten. Wer sich gegen die Absenkung entscheide, bekomme 2,7 Prozent mehr Geld. In Summe erhielten die Beschäftigten in diesem Fall ab dem 1. Januar 2026 brutto fast 13 Prozent mehr Geld als aktuell./nif/DP/stw