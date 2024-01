Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu CEWE Stiftung & Co. KGaA Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA ISIN: DE0005403901 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 19.01.2024 Kursziel: 148,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Nils Scharwächter, Tim Kruse (CFA) Von Konsumzurückhaltung keine Spur - Starkes Q4 erwartet In den Produktionsstätten der CEWE-Gruppe dürfte es derzeit weitaus ruhiger zugehen als noch vor einigen Wochen, in denen die Mitarbeiter in einem 24/7-Dauerbetrieb etliche Aufträge gefertigt haben. Im Folgenden unsere Erwartungen an den Verlauf des Weihnachtsgeschäfts, zu dem sich das Unternehmen optimistisch zeigte. Enorme Bedeutung des Weihnachtsgeschäfts: Das vierte Quartal ist mit großem Abstand das volumenstärkste des Jahres. Während für den kommerziellen Online-Druck (KOD) die Auslastungsspitzen im November erreicht werden, steht insbesondere das CEWE-Fotobuch (Fotofinishing) im Fokus, welches als beliebtes Weihnachtsgeschenk Grund für den Dauerbetrieb im Dezember in Oldenburg ist. In der Kommentierung vom 13. November 2023 haben wir bereits darauf hingewiesen, dass die Gruppe ein Q4 mit Rekordaufträgen erwartet und sich mit entsprechenden Kapazitätserweiterungen darauf vorbereitet hatte. So bestätigte der Einkauf, ausreichend Material vorrätig zu haben, die Workflow-Optimierungen wurden in Betrieb genommen sowie die Zeitarbeitskräfte erfolgreich rekrutiert, von denen ein Großteil bereits über CEWE-Erfahrung verfügte. Somit war das Unternehmen kapazitätsseitig optimal auf weiteres Wachstum in der Hochsaison vorbereitet. Anzeichen für ein Rekordjahr - 9M als vielversprechende Ausgangsbasis: Da es nach Unternehmensangaben zu keinerlei Reibungsverlusten im Weihnachtsgeschäft gekommen ist (weder durch witterungsbedingte Auslieferungsstörungen noch durch etwaige Produktionsstopps), sind wir zuversichtlich, dass CEWE in diesem Jahr die bisherige Umsatzprognose übertreffen dürfte. Hierfür lag die Gruppe bereits nach neun Monaten im Vergleich zu den Vorjahren deutlich vorn (9M/23: 457,7 Mio. EUR vs. 9M/22: 422,3 Mio. EUR vs. 9M/21: 395,0 Mio. EUR). Unterstellt man dieselbe Zunahme für das Q4 (+8,4% yoy), würde die Prognose deutlich überschritten werden (803,2 Mio. EUR), was wir allerdings als zu optimistisch erachten, da sich die Abwicklung der Auslastungsspitzen bereits in einem eingeschwungenen und professionellen Zustand befinden. Folglich erwarten wir auch bei einem konservativen Q4-Wachstum von 2,1% yoy ein Übertreffen der Guidance (GJ: 783,2 Mio. EUR). Ebenso sollte sich das EBIT an der oberen Grenze des Zielkorridors von bis zu 82 Mio. EUR orientieren, da es neben dem stärkeren Umsatzwachstum auch zu Verbesserungen im Materialaufwand gekommen sein dürfte. Hier reduzierten sich die Inputpreise (u.a. Fotopapier, Verpackungsmaterial), nachdem der Peak bereits in 2022 erreicht worden ist. Wir gehen von einem Rückgang der Aufwandsquote von 30 BP yoy aus, wodurch in Kombination mit dem Umsatzplus die EBIT-Marge auf 10,6% ansteigen dürfte (MONe). Dadurch erwarten wir eine EBIT-Größe von 82,9 Mio. EUR, die damit oberhalb der Guidance von 70-82 Mio. EUR liegt. Zudem stellt der erstmals positive 9M-Ergebnisbeitrag eine gute Ausgangsbasis dar, wobei der Operating Leverage im Q4 nach wie vor entscheidend bleibt. Fazit: Damit dürfte CEWE ein Rekordjahr schreiben und erneut die Krisenresilienz des Geschäftsmodells unterstreichen. Bisher gab es keine weiteren Details bzgl. des Verkaufs der futalis-Tochter. 