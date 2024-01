OTS: IWK Communication Partner / 20 Jahre IWK: Münchener ...

20 Jahre IWK: Münchener Kommunikationsagentur begleitet wieder die meisten M&A-Deals und holt zwei neue Consultants an Bord München (ots) - IWK Communication Partner aus München war im Jahr 2023 erneut die aktivste Spezialagentur für Transaktionskommunikation in Deutschland. Mit 84 gewerteten Unternehmensübernahmen, -verkäufen und Finanzierungsrunden, die IWK kommunikativ begleitet hat, sichert sich das Beratungshaus damit erneut den Spitzenplatz im aktuellen Ranking des Brancheninformationsdienstes Mergermarket. Zwei Neueinstellungen zu Beginn des Jubiläumsjahrs - IWK wurde 2004 gegründet - unterstreichen zudem den fortwährenden Wachstumskurs. Die regelmäßigen Rankings von Mergermarket gelten als die wichtigsten der M&A-Branche und listen die führenden Player in ihren jeweiligen Disziplinen und Regionen. Bei den M&A PR Advisors belegt IWK aktuell in der Kategorie Deal Count zudem in Europa den siebten Rang und weltweit Rang zehn. Erstmals ist IWK, traditionell meist bei Transaktionen im MidCap-Segment involviert, diesmal mit Platz neun in Deutschland auch weit vorne in der Kategorie Deal Value platziert. Den Spitzenplatz bei der Anzahl der Deals in Deutschland hatte IWK bereits in den League Tables 2022 eingenommen und war in den Jahren zuvor ebenfalls regelmäßig unter den Top drei vertreten. IWK hat sich in einer besonderen Nische einen Namen gemacht und fest etabliert. So arbeitet die Agentur vor allem für Unternehmen aus den Bereichen Private Equity, Venture Capital und Asset Management sowie Beratungshäuser für Corporate Finance, Management, Transformation und HR. Alles begann in einer Zeit, in der Private Equity in einer aufgeheizten Debatte großen Erklärungsbedarf hatte - der Startschuss für die Gründung fiel im Mai 2004. "Auch nach mittlerweile zwei Jahrzehnten IWK sind die Themen unserer Kunden nicht minder spannend und es gilt nach wie vor, den positiven Wertbeitrag von Investoren und Beratern immer wieder sichtbar zu machen", meint Agentur-Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin Ira Wülfing. "Ich bedanke mich ganz herzlich bei den vielen Weggefährten und dem großartigen Team, ohne die unser Erfolg nicht möglich gewesen wären. Interessante Menschen und Themen, interessierte Zielgruppen und versierte Mitarbeitende zusammenzubringen und dabei die Extra-Meile zu gehen ist dabei immer unser Verständnis gewesen. Das soll auch so bleiben!" Dazu hat IWK zu Jahresbeginn zwei neue Consultants eingestellt: Katja Krejcir (29), zuvor u.a. bei Kekst CNC und in der parteipolitischen Kommunikation tätig, und Annika Küppers (27), früher bei Hoschke & Consorten und der Berlin Brands Group, bringen ihre Expertise und frische Ideen in die Agentur ein. "Beide sind in vielerlei Klaviaturen der PR erfahrene Profis und haben in ihrer Laufbahn bereits für zahlreiche Kunden aus dem Professional-Services-Firms-Bereich gearbeitet - perfekt, um bei uns gleich auf Speed zu kommen", freut sich das Geschäftsleitungsmitglied Florian Bergmann. "Der Kommunikationsbedarf gerade auch in unseren Fokusbranchen nimmt weiter zu. Wir freuen uns zudem, dass wir auch corporate-seitig verstärkt für komplexe M&A-Projekte angefragt werden und immer öfter in Zusammenarbeit mit unseren Partneragenturen Brandingprozesse begleiten - es hört nie auf, spannend zu bleiben." IWK Communication Partner berät aktuell mit einem zehnköpfigen Team 14 Kunden bei der Transaktions-, Finanz- und Unternehmenskommunikation. Dazu zählen Adcuram, AlixPartners, BMH Hessen, Bregal Unternehmerkapital, Eight Advisory, Equistone, Gimv, Hamilton Lane, Kincentric, MP Corporate Finance, Sonntag Corporate Finance, Spencer Stuart, VR Equitypartner und Waterland. Pressematerialien: Tabelle Mergermarket (https://iwk-cp.com/wp-content/uploads/2024/01/01_Mergermarket-Tabelle-23.jpg) Katja Krejcir (https://iwk-cp.com/wp-content/uploads/2024/01/Katja-Krejcir.jpg) Annika Küppers (https://iwk-cp.com/wp-content/uploads/2024/01/Annika-Kueppers.jpg) Pressekontakt: IWK GmbH Florian Bergmann mailto:Florian.bergmann@iwk-cp.com 089 - 2000 30 39 iwk-cp.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/134900/5695300 OTS: IWK Communication Partner