Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Umfragehoch der CDU

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Umfragehoch der CDU:

"Der allergrößte Teil der Wählerinnen und Wähler in Baden-Württemberg setzt weiterhin auf den politischen Wettstreit der Parteien der Mitte. Trotz noch immer erschreckend hoher Werte für die AfD und Vertrauensverlusten der Politik insgesamt, gilt: Der Kern unseres Parteiensystems funktioniert. Von der Enttäuschung vieler bürgerlicher Wähler über die Regierungsperformance der Grünen und das fehlende Gespür für die Stimmung vor Ort (Heizungsgesetz, Bauernprotest) kann die CDU profitieren. Soweit so demokratisch-normal. Für die CDU sollte das Ansporn sein, im besten Sinne bürgerlich und redlich weiterzuarbeiten. Wenn sie strategisch klug vorgeht, wird sie populistischen Irrwegen widerstehen (für die leider ihr Vorsitzender Friedrich Merz anfällig ist). Für die Grünen - auch im Südwesten - wird es doppelt schwer werden, Wechselwähler zu umwerben: Der Bundestrend wird so schnell nicht drehen und mit Winfried Kretschmann fehlt ihnen bald der mittigste Grüne, der je ein Amt innehatte."/DP/jha