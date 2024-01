Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Klimageld

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Klimageld:

"Kommt das Klimageld oder kommt es nicht? Nach der Absage von Finanzminister Lindner (FDP) an eine Auszahlung in dieser Legislaturperiode, auf die zu Recht Empörung folgte, ist es umso wichtiger, dass sich die Koalitionsfraktionen zusammenraufen und eine schnelle Lösung finden. Gegenseitige Schuldzuweisungen, wer das Geld für andere Projekte verplant habe, helfen nicht. Kürzungen müssen so groß sein, dass eine aussagekräftige Summe zusammenkommt, gleichzeitig dürfen zentrale Punkte für die Transformation der Wirtschaft nicht torpediert werden. Auch sollte es bei der Überweisung bleiben, statt eine Alternative über die Einkommensteuer oder ähnliches zu versuchen. Kaum eine andere Maßnahme führt den Bürgern finanzielle Entlastung vor Augen, wie ein direkt überwiesener Geldbetrag."