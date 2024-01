GOLD steht vor der Herausforderung! 🔴 Die aktuelle Gold-Analyse am 20.01.24 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

Werbung von XTB

Im Tageschart ist erkennbar, dass das Edelmetall in dieser Handelswoche zun├Ąchst ├╝ber die SMA20 (aktuell bei 2.042,7 US-Dollar) gelaufen ist, sich dort aber nicht festsetzen konnte. Der R├╝cksetzer konnte sich erst im Dunstkreis der SMA50 (aktuell bei 2.019,7 US-Dollar) stabilisieren und in den letzten zwei Handelstagen erholen. Zum Wochenschluss konnte sich Gold wieder ├╝ber der SMA50 etablieren. Damit ist das Gold Tageschart ├╝bergeordnet als neutral zu interpretieren.

Gold R├╝ckblick: (15.01.2024 - 19.01.2024)

Gold notierte am Montagmorgen bei 2.055,2 US-Dollar. Das Edelmetall lag damit 22,4 US-Dollar ├╝ber dem Level am Montagmorgen der Vorwoche und 7,80 US-Dollar ├╝ber dem Wochenschluss am Freitagabend. Gold bewegte sich am Montag in einer engen Range seitw├Ąrts. Es stellte sich am Dienstag breite Schw├Ąche ein. Erholungen, die sich im Handelsverlauf eingestellt haben, wurde direkt wieder abverkauft. Zur Wochenmitte setzten sich die Abgaben zun├Ąchst weiter fort. Erst im Bereich der 2.000 US-Dollar gelang die Stabilisierung und eine sukzessive Erholung zur├╝ck an die 2.040 US-Dollar. Zum Wochenschluss hin br├Âckelten die Notierungen wieder etwas ab. Gold ging bei 2.028,2 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch liegt unter dem Level der Vorwoche, das Wochentief ebenso, aber knapp ├╝ber der 2.000 US-Dollar-Marke. Nach drei Gewinnwochen hintereinander, wurde in der abgelaufenen Handelswoche ein Verlust ausgewiesen (von rund 0,95% auf Wochensicht). Die Range war gr├Â├čer als in der Woche zuvor und lag auch ├╝ber dem bisherigen Jahresdurchschnitt.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem ├ťberschreiten der 2.056,4 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold unser n├Ąchstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 2.058,8 US-Dollar anlaufen k├Ânnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde exakt erreicht, das Setup hat damit perfekt gegriffen. Die R├╝cksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 2.002,8 US-Dollar nicht an unser n├Ąchstes Anlaufziel bei 2.000,4 US-Dollar.

Gold - Wie k├Ânnte es weitergehen:

Gold-Widerst├Ąnde

2.031,3

2.031,5

2.035,6

2.042,7

2.058,9

2.062,2

2.078,2

2.088,4

2.143,7

Gold-Unterst├╝tzungen

2.027,5

2.020,0

2.018,5

2.014,3

2.000,2

1.998,2

1.962,7

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Gold Setups:

Intraday-Marke 2.064 und 1.977

Tagesschlussmarken 2.122 und 1.915

Break1 Bull (Wo-Schluss) (1.916)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (2.041)

Zyklische Bewegungen 2020 ÔÇô 2033

Boxbereich 2.223 bis 1.466

Range 2.484 bis 746

Gold Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass das Edelmetall in dieser Handelswoche zun├Ąchst ├╝ber die SMA20 (aktuell bei 2.042,7 US-Dollar) gelaufen ist, sich dort aber nicht festsetzen konnte. Der R├╝cksetzer konnte sich erst im Dunstkreis der SMA50 (aktuell bei 2.019,7 US-Dollar) stabilisieren und in den letzten zwei Handelstagen erholen. Zum Wochenschluss konnte sich Gold wieder ├╝ber der SMA50 etablieren

Damit ist das Tageschart ├╝bergeordnet als neutral zu interpretieren. Gold muss zeitnah versuchen, erneut die SMA20 anzulaufen und sich nach M├Âglichkeit mit einer Impulsbewegung auch ├╝ber dieser Linie festzusetzen. Sollte dies gelingen, so w├Ąre es unserer Meinung dar├╝ber hinaus wichtig, z├╝gig weiter aufw├Ąrts zu laufen. Verk├╝mmert die Aufw├Ąrtsbewegung, so besteht die Gefahr, dass sich ein Fehlausbruch konstituiert und es wieder zur├╝ck an die SMA50 gehen k├Ânnte. Gelingt der Move aber, so k├Ânnte es ├╝bergeordnet an und ├╝ber die 2.060 US-Dollar gehen.

Kann die Bewegung aber nicht ...

Lesen Sie die komplette Analyse hier.





- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht f├╝r jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinsch├Ątzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 78% der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten ├╝berlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k├Ânnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren k├Ânnen ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gew├Ąhrleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen gen├╝gt und keinem Handelsverbot vor der Ver├Âffentlichung der Analysen unterliegen.