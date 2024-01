DAX: Aufwärts oder Fehlausbruch?! 🔴 Die aktuelle DAX-Analyse am 21.01.24 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

Werbung von XTB

Nachdem sich der DAX nicht mehr über der SMA20 (aktuell bei 16.797 Punkten) festsetzen konnte, gaben die Notierungen in dieser Handelswoche zunächst moderat nach. Bis zur Wochenmitte dominierten die Abgaben, am Donnerstag zogen die Notierungen zwar spürbar an, die Bullen konnten den Tagesschluss von Donnerstag am Freitag nachbörslich bestätigen. Denkbar ist, dass sich zu Wochenbeginn die Aufwärtsbewegungen weiter fortsetzen könnten. Spannend bleibt aber, ob es "nur" ein Fehlausbruch sein wird.

Aktuelle DAX Analyse am 21.01.2024: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

DAX Rahmenbedingungen:

Die EZB hat sich vor einigen Tagen zur aktuellen Geldpolitik eingelassen. Die Zentralbank sieht zwar ein Abschmelzen der Inflation, allerdings noch nicht in den Maßen, dass es größere Zinssenkungen zulässt. Konkret rechnet die europäische Zentralbank damit, dass die Zielzone von 2 Prozent erst im kommenden Jahr erreicht wird. Damit dürften Zinssenkungen in diesem Jahr später als von den Märkten erwartet kommen und auch moderater ausfallen. Die möglichen Zinssenkungen wird die Zentralbank wahrscheinlich auch im Hinblick auf die wirtschaftliche Lage der EUR-Länder abhängig machen. Deutschland ist 2023 geschrumpft, die Aussichten für das laufende Jahr sind auch nicht rosig. Fakt ist aber, dass sich Wachstum häufig erst gegen Ende der Zinssenkungen einstellt, somit dürfte die Durststrecke noch anhalten.

Die Aktienmärkte spiegeln die wirtschaftliche Situation aktuell überhaupt nicht wider. Der Dax ist im November und im Dezember dynamisch aufwärtsgelaufen, eigentlich sollte es in die andere Richtung gehen. Im Index sind Wachstum und steigende Unternehmensgewinne eingepreist. Diese werden sich aber ohne einen stärkeren Konsum und niedrige Finanzierungskosten nicht einstellen. Somit ist denkbar, dass sich in den kommenden Wochen Ernüchterung breitmachen könnte. Die nächste Fed Sitzung, Ende des Monates, könnte hierbei ein denkbarer Auslöser sein.

DAX RĂĽckblick: (15.01.2024 - 19.01.2024)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 16.891 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notiert damit 196 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 47 Punkte über dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX formatierte mit der Eröffnung am Montagmorgen gleich das Hoch im Betrachtungszeitraum. Es ging übergeordnet bis Dienstagmorgen abwärts. Es stellte sich zwar am Dienstagmorgen eine kleine Erholung ein, diese wurde nachfolgend aber gleich wieder abverkauft. Den Bullen gelang es erst am Mittwochnachmittag den Index zu stabilisieren und nachfolgend wieder an und über die 16.700 Punkte zu schieben. Am Freitag versuchte der DAX weiteren Boden gut zu machen, scheiterte aber zunächst. Es ging am Nachmittag moderat abwärts, die 16.600 Punkte Marke konnten im Zuge der Abgaben aber gehalten werden. Nachbörslich ging es wieder an und über die 16.700 Punkte, über die der DAX dann den Wochenschluss formatierte. Der DAX ging bei 16.744 Punkten aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch liegt unter dem Level der Vorwoche, das gleiche gilt für das Wochentief, das auch unter der 16.500 Punkte Marke markiert wurde. Nach einem Gewinn in der Vorwoche wurde in der abgelaufenen Handelswoche ein Verlust ausgewiesen, auf Wochensicht rund 0,9% Minus. In den letzten 12 Handelswochen wurden neun Handelswochen mit einem Wochengewinn abgeschlossen, die Bilanz damit nach wie vor sehenswert. Die Range war in der abgelaufenen Handelswoche deutlich größer als in der Woche zuvor.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 16.911/13 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser nächstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 16.924/26 Punkten anlaufen könnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde nicht erreicht, das Setup hat damit nicht gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 16.524/22 Punkte unter unser maximales Anlaufziele auf der Unterseite bei 16.511/09 Punkten.

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

