GNW-Adhoc: Vaultinum stellt wegweisende Tech-Due-Diligence-Lösung auf der IPEM 2024 in Cannes vor

^PARIS, Jan. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vaultinum, ein führender europäischer

Anbieter von datenbasierten Technology-Due-Diligence-Lösungen, gibt seine Teilnahme an der IPEM 2024 bekannt. Diese bedeutende Veranstaltung für Investoren und Private Equity findet vom 23. bis 25. Januar in Cannes, Frankreich, statt. Aufbauend auf früheren Erfolgen wird Vaultinum erneut seine fortschrittlichen Technology-Due-Diligence-Lösungen in den Fokus rücken und zeigen, wie es Unternehmen dabei helfen kann, Risiken zu minimieren, Investitionen zu schützen und nachhaltiges Wachstum zu fördern. Dies geschieht durch die Kombination von automatisiertem Quellcode, detaillierten Datenanalysen und menschlicher Expertise. Vaultinums Tech-Due-Diligence-Lösung analysiert geistiges Eigentum, die Skalierbarkeit und Cybersicherheitsrisiken im Rahmen von Technologieinvestitionen. Dabei erstellt sie einen detaillierten Bericht, der Probleme klar aufzeigt und sowohl technische Schulden als auch zeitliche Aspekte umfassend bewertet. Diese Tech-Due-Diligence-Lösung von Vaultinum hilft Investoren dabei, ihre technischen Risiken zu erfassen und letztendlich den Wert ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren. Philippe Thomas, CEO von Vaultinum, äußerte seine Begeisterung über die bevorstehende Veranstaltung. ?Wir freuen uns sehr, unseren Ansatz zur Tech Due Diligence vorzustellen und Investoren zu zeigen, wie wir ihnen dabei helfen können, fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen. Die IPEM bietet außerdem eine ausgezeichnete Gelegenheit, über aktuelle Technologietrends zu diskutieren, insbesondere mit einem Fokus auf Künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit." Besuchen Sie Vaultinum am Stand 03 und lernen Sie Philippe Thomas, Virginie Stasiaczyk, Josh Nunn und Enrique O'Connor persönlich kennen. Über Vaultinum (https://vaultinum.com/tech-due-diligence) Vaultinum ist ein vertrauenswürdiger unabhängiger Drittanbieter, der sich auf den Schutz und die Prüfung digitaler Vermögenswerte spezialisiert hat. Seit 1976 hat Vaultinum Tausenden von digitalen Unternehmen und Investoren geholfen, ihre Innovationen zu schützen. Das Unternehmen bietet Lösungen zum Schutz geistigen Eigentums und zur Minimierung von Cyber- und Softwarerisiken. KONTAKT Marine Yborra, CMO UNTERNEHMEN Vaultinum E-MAIL-ADRESSE: my@vaultinum.com WEBSEITE: www.vaultinum.com (http://www.vaultinum.com/) Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/85f6a9c8-dd30- 4941-961e-72f6a7178176 °