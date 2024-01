Scholz telefoniert mit Sunak: Müssen Ukraine weiter unterstützen

LONDON/BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz und Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak haben sich in einem Telefonat über die Lage in der Ukraine ausgetauscht. Sie seien sich einig gewesen, dass "die Ukraine in ihrem Kampf gegen den russischen Angriffskrieg weiter substanziell und nachhaltig unterstützt werden muss", teilte ein Sprecher der Bundesregierung am Freitagabend mit. Die Ukraine verteidigt sich seit bald zwei Jahren gegen Russland.

Vor einer Woche hatte Sunak die ukrainische Hauptstadt Kiew besucht und dem Land weitere Unterstützung zugesichert. Großbritannien wird der Ukraine in diesem Jahr Militärhilfe in Höhe von 2,5 Milliarden Pfund (etwa 2,9 Milliarden Euro) leisten. Die Briten sagten der Ukraine zudem in einem Sicherheitsabkommen zu, sie auch bei einem zukünftigen Angriff Russlands zu unterstützen.

Nach Angaben der Regierung in London sprachen Sunak und Scholz über diese beiden Punkte. Sie seien sich einig gewesen, dass es wichtig sei, dass Verbündete die ukrainische Verteidigung weiterhin unterstützten und ukrainische Streitkräfte mit den Waffen versorgt würden, die sie benötigten, um die russische Invasion abzuwehren, hieß es aus der Downing Street. Gesprochen hätten die beiden unter anderem auch über den Nahen Osten und Migration./kil/DP/he