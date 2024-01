DAX® - Flagge als Taktgeber

Die zurückliegende Woche – wie auch der bisherige Jahresverlauf – stehen beim DAX® unter dem Zeichen einer Konsolidierungsphase. Unter dem Strich notieren die deutschen Standardwerte rund 200 Punkte unterhalb des Jahresschlusskurses von 2023 (16.752 Punkte). Spektakulärer ist aktuell die Kursentwicklung in den USA, wo in der vergangenen Woche sowohl dem Nasdaq-100® als auch dem S&P 500® jeweils neue Rekordstände gelangen (17.317/4.842 Punkte). Die beschriebenen Begleitumstände bleiben nicht ohne Wirkung auf unseren heimischen Aktienmarkt, denn auch hier eröffnet sich möglicherweise ein konstruktiver Ausweg. So nimmt die jüngste Kursentwicklung mehr und mehr die Züge einer Korrekturflagge an (siehe Chart). Während die untere Begrenzung des Konsolidierungsmusters bestens mit der 50-Tages-Linie (akt. bei 16.358 Punkten) und dem bisherigen Jahrestief (16.345 Punkte) harmoniert, bedarf es zum Beenden der laufenden Verschnaufpause eines Spurts über die obere Flaggenbegrenzung (akt. bei 16.779 Punkten). Im Erfolgsfall ebnet eine abgeschlossene Flagge den Weg zu neuen Allzeithochs – auch hierzulande.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

