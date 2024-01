Diagnose Alkoholabhängigkeit: Mehr als 1,5 Millionen Betroffene in Deutschland

BERLIN (dpa-AFX) - Alkoholsucht: Rund 1,06 Millionen Männer und 467 000 Frauen haben einer Hochrechnung zufolge zuletzt beim Arzt oder in der Klinik diese Diagnose erhalten. Die Zahlen zeigen einen nahezu kontinuierlichen Anstieg über die vergangenen Jahren, wie aus einer am Montag veröffentlichten Auswertung des Instituts für Gesundheitssystemforschung der Krankenkasse Barmer hervorgeht.

Die jüngsten Daten stammen von 2022. Im Vorjahr waren es der Hochrechnung zufolge 1,04 Millionen Männer und 462 000 Frauen, bei denen Alkoholabhängigkeit diagnostiziert wurde, 2017 rund eine Million Männer und 453 000 Frauen. Allerdings ist dabei nicht berücksichtigt, ob die Diagnose heutzutage von Ärzten eventuell eher gestellt wird als in früheren Jahren. Rückschlüsse auf die Zahl der Alkoholabhängigen insgesamt - also auch die ohne ärztliche Diagnose - lassen sich nur bedingt ziehen.

Anteilsmäßig am meisten betroffen waren den Daten zu Diagnosen zufolge 2022 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern mit 2,35 Prozent der Bevölkerung, gefolgt von Bremen mit 2,28 Prozent, Berlin mit 2,14, Sachsen mit 2,13 und Hamburg mit 2,08 Prozent. In Thüringen waren es 1,96 und in Brandenburg und Sachsen-Anhalt jeweils 1,95 Prozent.

Weniger Alkoholkranke im Süden

In Schleswig-Holstein verließen demnach 1,91 Prozent mit diagnostizierter Alkoholabhängigkeit Praxis oder Klinik und in Niedersachsen 1,85 Prozent. Nach Süden hin nehmen die Anteile ab. Im Saarland waren es 1,71 Prozent, in Bayern 1,62 Prozent, in Nordrhein-Westfalen 1,56 Prozent, in Hessen 1,51 Prozent, in Baden-Württemberg 1,50 und in Rheinland-Pfalz 1,45 Prozent der Bevölkerung.

Gezählt wurden die Barmer-Abrechnungsdaten der stationären und der ambulanten vertragsärztlichen Diagnosen. Verdachtsfälle sind nicht enthalten. Im Anschluss wurden die Daten der Kasse mit rund neun Millionen Versicherten auf den Bund hochgerechnet.

Zehntausende Tote durch Alkohol

Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) tranken zuletzt etwa 1,4 Millionen Menschen im Alter von 18 bis 64 Jahren missbräuchlich viel Alkohol, etwa 1,6 Millionen gelten als alkoholabhängig. Jährlich waren zuletzt rund 20 000 Todesfälle bundesweit auf hohen Alkoholkonsum zurückzuführen.

Mit Alkoholsucht ambulant oder stationär behandelt werden nach den Barmer-Daten vor allem Menschen in der zweiten Lebenshälfte. So sei unter den 55- bis 64-Jährigen bei rund 303 000 Männern und bei rund 116 000 Frauen eine Alkoholsucht diagnostiziert worden./bw/DP/jha