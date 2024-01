Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 22.01.24 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

Werbung von XTB

Der Dow Jones notierte am Montagmorgen bei 37.815 Punkten. Der Index notierte damit 246 Punkte √ľber dem Wochenschluss der Vorwoche und 21 Punkte √ľber dem Niveau am Montagmorgen der Vorwoche. Der Dow Jones gab √ľbergeordnet bis Dienstagmittag nach. Es stellte sich dann zwar eine kleine Erholung ein, die aber keine Substanz hatte. Es ging nachfolgend weiter abw√§rts. Erst im Handel am Mittwoch gelang eine Stabilisierung. Am Donnerstagnachmittag setzte der Dow Jones noch einmal bis in den Bereich der 37.300 Punkte zur√ľck, um von hier aus aufw√§rts zu laufen. Die Aufw√§rtsbewegung setzte sich am Freitag mit einer verst√§rkten Dynamik weiter fort. Der Dow Jones ging bei 38.050 Punkten aus dem Wochenhandel.

Zu Beginn des Wochenhandels konnte sich der Index moderat aufwärtsschieben.

Das Wochenhoch liegt √ľber dem Niveau der Vorwoche und erneut √ľber der 38.000 Punkte Marke. Das Wochentief wurde im Bereich der 37.300 Punkte formatiert. Der Dow Jones hat innerhalb von zwei Handelstagen das Wochentief als auch das Wochenhoch ausgebildet. Erstmals wurde ein Wochenschluss √ľber der 38.000 Punkte Marke festgestellt. Der Index hat in die letzten 10 von 12 Handelswochen mit einem Gewinn abgeschlossen. Die Range lag √ľber der der Woche zuvor als auch √ľber dem Durchschnitt der ersten drei Handelswochen in diesem Jahr.

Wir haben mit dem √úberschreiten der 38.110/12 Punkte Marke damit gerechnet, dass der Dow Jones unser maximales Anlaufziel auf der Oberseite bei 38.129/31 Punkten anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das maximale Anlaufziel wurde minimal verfehlt, das Setup hat damit fast perfekt gepasst. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 37.411/09 Punkte Marke unter unser maximales Anlaufziel auf der Unterseite bei 37.393/91

Punkten.Dow Jones - Wie könnte es weitergehen:

Dow Jones Widerstände

38.238

38.315

38.453

38.550

38.753

38.949

39.010





Dow Jones Unterst√ľtzung

37.990/80

37.860/35

37.754/27/24/17

37.649

37.478/17

37.392

37.161

36.924

36.862

