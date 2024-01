Insider - Regierung will sich Dienstag auf Kraftwerksstrategie einigen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Markus Wacket

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung will sich Regierungs- und Branchenkreisen zufolge am Dienstag auf die lang erwartete Kraftwerksstrategie einigen.

Am Dienstagabend wollten sich Wirtschafts- und Finanzministerium in einem Spitzentreffen mit dem Kanzleramt auf einen Weg verständigen, um den Bau Dutzender neuer Gaskraftwerke möglich zu machen, sagten Regierungs- und Branchenvertreter am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Das federführende Wirtschaftsministerium wollte den Termin nicht bestätigen, ein Sprecher sagte aber: "Es gibt intensive Gespräche in der Regierung."

