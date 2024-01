Kreml macht Ukraine für Tote auf Markt in Donezk verantwortlich

MOSKAU (dpa-AFX) - Der Kreml macht die Ukraine verantwortlich für den Artilleriebeschuss mit 28 Toten auf einem belebten Markt der russisch beherrschten Großstadt Donezk. Der Sprecher von Präsident Wladimir Putin, Dmitri Peskow, sprach am Montag von einem "monströsen Akt des Terrorismus", wie die Agentur Tass in Moskau meldete. "Wir verurteilen das entschieden." Die militärische Spezialoperation - wie Moskau seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine nennt - werde fortgesetzt, "um unsere Leute vor solchen Gefahren zu bewahren", sagte Peskow.

Auf dem Markt der frontnahen Stadt Donezk waren am Sonntag nach russischen Angaben Artilleriegeschosse eingeschlagen. Die russische Seite schreibt den Angriff der Ukraine zu. Unabhängig lässt sich dies bislang nicht überprüfen. Kiewer Stellen äußerten sich nicht. Donezk als Hauptstadt des ukrainischen Kohle- und Stahlreviers Donbass wird seit 2014 von russisch kontrollierten Kräften beherrscht. 2022 hat Russland das Gebiet Donezk völkerrechtswidrig annektiert.

Über die Toten von Donezk wolle der russische Außenminister Sergej Lawrow auch im UN-Sicherheitsrat sprechen, berichtete die Moskauer Regierungszeitung "Rossiskaja Gaseta" am Montag. Lawrow kam am Sonntagabend (Ortszeit) in New York an, um an Beratungen des höchsten UN-Gremiums teilzunehmen./fko/DP/mis