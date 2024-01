Macy's lehnt milliardenschweres Übernahmeangebot ab

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Die traditionsreiche US-Kaufhauskette Macy's lehnt das Angebot der Investorengruppe Arkhouse und Brigade Capital ab, das Unternehmen für 5,8 Milliarden Dollar zu privatisieren.

Die vorgelegten Informationen hätten "die Bedenken des Vorstands hinsichtlich der Fähigkeit von Arkhouse und Brigade, die vorgeschlagene Transaktion zu finanzieren, nicht ausgeräumt", begründete Macys am Sonntag die Entscheidung. Die Finanzierung sei an zahlreiche ungewöhnliche Vorbedingungen geknüpft gewesen. "Der Verwaltungsrat hat beschlossen, keine Geheimhaltungsvereinbarung zu unterzeichnen und Arkhouse und Brigade keine Informationen über die Due Diligence zur Verfügung zu stellen."

Die Investorengruppe, die bereits einen großen Anteil an dem Kaufhausbetreiber hält, hatte am 1. Dezember ihr Angebot in Höhe von 5,8 Milliarden Dollar vorgelegt und wollte die noch nicht in ihrem Besitz befindlichen Macy's-Aktien für 21 Dollar pro Stück erwerben. Darüber hinaus hatte Arkhouse seine Absicht signalisiert, "das ursprüngliche Angebot deutlich zu erhöhen, wenn wir Zugang zu der erforderlichen Due-Diligence-Prüfung erhalten". Macy's hatte in der vergangenen Woche angekündigt, wegen der starken Online-Konkurrenz 2350 Stellen zu streichen und fünf Filialen zu schließen.

