Norderwöhrden will über Pläne für Batteriefabrik entscheiden

HEIDE (dpa-AFX) - Nach Lohe-Rickelshof will am Montag (19.30 Uhr) auch die Gemeinde Norderwöhrden (beide Kreis Dithmarschen) über die Pläne für eine Batteriefabrik für Elektroautos bei Heide entscheiden. Die Gemeindevertreter in Lohe-Rickelshof hatten am Donnerstag bereits einstimmig die notwendigen Beschlüsse für das Milliardenprojekt des schwedischen Unternehmens Northvolt getroffen. In Norderwöhrden unterstützte das Vorhaben in der Gemeindevertretung zuletzt die knappe Mehrheit.

Nach den Gemeinden ist dann der Kreis am Zug, der Northvolt die Baugenehmigung erteilen muss. Das Unternehmen will in der Fabrik ab 2026 Batteriezellen für E-Autos herstellen. Durch die 4,5 Milliarden Euro teure Investition sollen 3000 Arbeitsplätze entstehen. Bund und Land fördern das Projekt mit rund 700 Millionen Euro. Hinzu kommen Garantien über weitere 202 Millionen Euro./akl/DP/he