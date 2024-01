Selenskyj spricht von neuem polnischen Waffenpaket für Ukraine

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat neue Waffenlieferungen aus Polen für sein Land im Abwehrkampf gegen Russland angekündigt. "Es wird ein neues Rüstungspaket aus Polen geben", sagte er am Montagabend in seiner täglichen Videoansprache. Zudem sei beim Besuch des polnischen Premierministers Donald Tusk über die gemeinsame Produktion von Waffen gesprochen worden, um die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine zu stärken. Als dritten Punkt nannte der Staatschef die Ausbildung ukrainischer Soldaten an polnischen Waffensystemen.

Selenskyj machte weder Angaben zum Umfang der Waffenlieferungen noch zum Inhalt des Rüstungspakets. Warschau gilt als einer der engsten und wichtigsten Verbündeten Kiews. Seit Ausbruch des russischen Angriffskriegs hat Polen der Ukraine unter anderem Kampfpanzer, darunter auch Leopard-Panzer, und Kampfflugzeuge vom Typ MiG geliefert.

Selenskyj bedankte sich in seiner Videobotschaft bei Tusk nicht nur für die militärische, sondern auch für die politische Unterstützung und dessen Bemühungen zur Lösung wirtschaftlicher Streitfragen, insbesondere zur Beendigung der Blockade der ukrainisch-polnischen Grenze.

Wirtschaftliche Streitfragen habe auch die ukrainische Regierung mit den Unternehmen im eigenen Land zu lösen versucht, berichtete Selenskyj zudem. Bei einem Treffen zwischen Regierungsvertretern und Geschäftsleuten seien schwierige Fragen angesprochen worden. Es müsse aber alles getan werden, um Land, Gesellschaft und Wirtschaft zu stärken, betonte er. Die Korruption gilt nach wie vor als ein großes Problem innerhalb der Ukraine./bal/DP/he