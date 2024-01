Staatsbesuch von Macron in Deutschland Ende Mai geplant

BERLIN/PARIS (dpa-AFX) - Der im Sommer kurzfristig abgesagte Staatsbesuch von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Deutschland soll Ende Mai nachgeholt werden. Macron werde vom 26. bis zum 28. Mai auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Deutschland kommen, teilte der französische Präsidentenpalast am Montagabend im Anschluss eines Treffens der beiden Politiker in Berlin mit.

Von französischer Seite hieß es, die Begegnung werde eine Gelegenheit sein, die gemeinsame Verbundenheit zur Demokratie zu betonen, während Deutschland das 75-jährige Bestehen des Grundgesetzes feiere. Auch werde der Besuch die einzigartige Verbindung der Bevölkerungen beider Länder kurz vor der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland und den Olympischen Spielen in Frankreich ehren. Der Staatsbesuch sei der erste eines französischen Präsidenten in Deutschland seit 2000.

Das Bundespräsidialamt bestätigte den anstehenden Besuch, nannte aber lediglich den Mai. "Wir stehen am Beginn eines wichtigen europäischen und deutsch-französischen Jahres. Die deutsch-französische Zusammenarbeit bleibt unverzichtbar, auch für eine starke Europäische Union", sagte der Bundespräsident demnach nach dem Treffen mit Macron am Montag. Der Staatsbesuch des französischen Staatspräsidenten im Mai werde dafür ein starkes Symbol sein.

Ursprünglich hatte Macron Anfang Juli vergangenen Jahres nach Deutschland kommen wollen. Als Stationen waren Ludwigsburg in Baden-Württemberg, Berlin und Dresden vorgesehen. Macron sagte den Besuch wegen Unruhen in Frankreich in Folge des Todes eines Jugendlichen bei einer Polizeikontrolle kurzfristig ab. Beide Seiten versicherten damals, die Visite möglichst bald nachzuholen./rbo/DP/he