Aktien New York: Gemischte Quartalsbilanzen stoppen Rekordjagd

NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts von Licht und Schatten in den Quartalsbilanzen großer Konzerne hat die Rekordjagd an den US-Börsen am Dienstag eine Auszeit genommen. Die wichtigsten Indizes bewegten sich kaum vom Fleck.

Der Leitindex Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,20 Prozent auf 37 925,07 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,11 Prozent auf 4855,64 Zähler aufwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,09 Prozent auf 17 346,68 Punkte. Zum Wochenauftakt hatten noch alle drei Börsenbarometer Höchststände erreicht./la/he