Bekanntgabe der Preisträger des Japan Prize 2024

Die Japan Prize Foundation gab heute (23. Januar 2024) um 13.00 Uhr die Preisträger des Japan Prize 2024 bekannt. Prof. Sir Brian J. Hoskins (Großbritannien) und Prof. John Michael Wallace (USA) sind gemeinsame Preisträger des Japan Prize in den Bereichen Ressourcen, Energie, Umwelt und soziale Infrastruktur und Prof. Ronald M. Evans (USA) wurde der Japan Prize in den Bereichen medizinische Wissenschaft und pharmazeutische Wissenschaft zuerkannt.

Mit dem diesjährigen Japan Prize werden Prof. Hoskins und Prof. Wallace für ihre herausragenden Beiträge zur Schaffung einer wissenschaftlichen Grundlage für das Verständnis und die Vorhersage von extremen Wetterereignissen gewürdigt. Prof. Evans erhält die Auszeichnung für seine Entdeckung der Familie der nuklearen Hormonrezeptoren und deren Anwendung in der Arzneimittelentwicklung.

Im Hinblick auf die Verleihung des Japan Prize 2024 hat die Stiftung rund 15.500 prominente Wissenschaftler und Ingenieure aus der ganzen Welt gebeten, Forscher zu nominieren, die in den in diesem Jahr ausgewählten Bereichen tätig sind. Es gingen 130 Nominierungen in den Bereichen Ressourcen, Energie, Umwelt und soziale Infrastruktur und 198 Nominierungen in den Bereichen medizinische Wissenschaft und pharmazeutische Wissenschaft bei der Stiftung ein. Die diesjährigen Preisträger wurden von insgesamt 328 Kandidaten ausgewählt.

Über den Japan Prize

Grund für die Einführung des Japan Prize im Jahr 1981 war der Wunsch der japanischen Regierung, eine international anerkannte Auszeichnung auf den Weg zu bringen, die zur wissenschaftlichen und technologischen Entwicklung in der ganzen Welt beitragen sollte. Unterstützt durch zahlreiche Spenden, erhielt die Japan Prize Foundation 1983 die Genehmigung der Kabinettskanzlei.

Der Japan Prize wird Wissenschaftlern und Ingenieuren aus aller Welt verliehen, die kreative und bahnbrechende Errungenschaften erzielt haben, die zu großen Fortschritten in ihren Bereichen führen und wesentlich zu Frieden und Wohlstand für die gesamte Menschheit beitragen. Der Preis richtet sich an Forscher aus allen Bereichen der Wissenschaft und Technik, wobei jedes Jahr zwei Bereiche unter Berücksichtigung aktueller Trends in der wissenschaftlichen und technologischen Entwicklung ausgewählt werden. Die Auszeichnung wird im Allgemeinen an eine Person aus jedem Bereich verliehen, die eine Urkunde, eine Medaille und ein Preisgeld erhält. Die Preisverleihungszeremonien finden in Anwesenheit des amtierenden Kaiserpaars von Japan sowie führender Vertreter der drei Staatsgewalten und aus allen Teilen des gesellschaftlichen Lebens statt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240112020977/de/

Kiyoshi OGURA Press Officer The Japan Prize Foundation Public Relations ARK Mori Building, East Wing 35th Floor 1-12-32 Akasaka, Minato-ku, Tokio 107-6035, Japan Tel: 81-3-5545-0551 Fax: 81-3-5545-0554 E-Mail ogura@japanprize.jp