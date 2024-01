DAX 40 Wochenausblick: EZB-Sitzung und US-Inflationsdaten im Fokus

In der neuen Handelswoche dürfte insbesondere die EZB-Sitzung am kommenden Donnerstag in den Fokus der Marktakteure rücken. Auch die US-Inflationsdaten sollten Anleger am Freitag in gewohnter Art und Weise nach geldpolitischen Hinweisen abklopfen. Indes könnte die an Schwung aufnehmende US-Berichtssaison für wichtige Impulse sorgen.

Einkaufsmanager am Mittwoch im Blickpunkt, BIP und EZB-Sitzung dürften am Donnerstag für Impulse sorgen

Zur Wochenmitte dürften Anleger ihren Fokus auf Einkaufsmanager aus dem Hause S&P Global richten. Für die Bereiche „Composite“, „Manufacturing“ und „Services“ gilt es die Daten ab 09:30 Uhr für Deutschland und ab 15:45 Uhr für die USA nach konjunkturellen Hinweisen abzuklopfen.