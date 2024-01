DAX: tägliche Prognose vom 23.01.2024 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Werbung von XTB

Der DAX ist gestern Morgen bei 16.769 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index versuchte am Morgen nach Norden auszubrechen, es fehlte aber an Dynamik. Es ging im weiteren Handelsverlauf sukzessive abwärts, wobei sich die Verluste in Grenzen gehalten haben. Gegen Mittag stellte sich eine Stabilisierung ein, ...

Der DAX ist gestern Morgen bei 16.769 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index versuchte am Morgen nach Norden auszubrechen, es fehlte aber an Dynamik. Es ging im weiteren Handelsverlauf sukzessive abwärts, wobei sich die Verluste in Grenzen gehalten haben. Gegen Mittag stellte sich eine Stabilisierung ein, der eine längere Konsolidierung folgte. Erst am Nachmittag nahm das Kaufinteresse zu. Es ging bis zum Abend wieder über die 16.750 Punkte Marke. Nachbörslich ging es in einer Box seitwärts weiter. Der Index ging bei 16.781 Punkten aus dem Tageshandel.

Der DAX hat zu Wochenbeginn seine Erholung, wenn auch mit angezogener Handbremse weiter fortgesetzt. Im Tageschart ist erkennbar, dass die Tageskerze bis an die SMA20 (aktuell bei 16.791 Punkten) ging. Damit haben die Bullen ihr erstes Ziel erreicht. Wesentlich und wichtig ist aber, dass es zum einen per Tagesschluss zurück über die SMA20 geht, zum anderen dieser Tagesschluss am Folgetag bestätigt wird. Idealerweise sollte mit dem Überschreiten der SMA20 der Kaufdruck zunehmen und die Dynamik steigen. Sollte diese Bewegung gelingen und kann sich der DAX per Tagesschluss über der 17.050 Punkte per Tagesschluss festsetzen, so könnte es aufwärts zu neuen Höhen gehen.

Fragezeichen müssten hinter die laufende Bewegung gemacht werden, wenn die Bullen diesen Move nicht schaffen und die Bewegung verkümmert. Sollte sich dies einstellen, so wären erneute Abgaben denkbar und möglich, die bis an die SMA50 (aktuell bei 16.518 Punkten) gehen könnten. Die Bären wären im Vorteil, wenn es ihnen gelingt, den DAX per Tagesschluss unter der SMA50 zu drücken und ihn darunter festzusetzen. Stellt sich dies ein, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die die Perspektive haben bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 15.994 Punkten) zu laufen.

AUSZUG, lesen Sie die komplette Analyse hier weiter.

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 78 % der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegen.