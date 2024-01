Deutsche Anleihen bauen Verluste deutlich aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag gefallen. Bis zum späten Nachmittag bauten sie die Verluste aus dem frühen Handel deutlich aus. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel zuletzt um 0,50 Prozent auf 133,78 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,35 Prozent.

"Am Rentenmarkt bleibt der richtungweisende Bund-Future ungeachtet der jüngsten Stabilisierung im Risiko", heißt es in einer Markteinschätzung der Postbank. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern ist der Bund-Future im Tagesverlauf unter eine Widerstandslinie gefallen, was weitere Kursverluste ausgelöst habe.

Enttäuschende Konjunkturdaten aus der Eurozone konnten die Kurse im Tagesverlauf nicht stützen. Zu Beginn des Jahres hat sich die Konsumlaune im gemeinsamen Währungsraum überraschend eingetrübt. Der Indikator für die Verbraucherstimmung fiel im Januar laut Angaben der EU-Kommission, während Analysten mit einer besseren Stimmung gerechnet hatten.

Zudem ergab eine regelmäßige Umfrage der EZB unter Banken eine neuerliche Verschärfung der Standards und Konditionen im Kreditgeschäft Ende des vergangenen Jahres./jkr/he