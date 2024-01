GNW-Adhoc: SeedBlink mobilisiert 342 Millionen Euro für Startup-Investitionen in 4 Jahren und fördert das Wachstum im europäischen Technologiesektor

^* Die Plattform für Risikokapitalinvestitionen und Beteiligungsmanagement veröffentlicht ihren Jahresbericht mit einem Rückblick auf das Jahr 2023 und einem Ausblick für 2024 über ihren Einfluss auf das europäische Ökosystem * 2023 war das aktivste Jahr für SeedBlink mit 53 Deals, die von europäischen Start-ups in 20 verschiedenen Technologiebranchen abgeschlossen wurden. * Die Plattform meldet über 815 Mio. EUR an Kapitalbeteiligungen und 342 Mio. EUR an Startup-Investitionen, die in vier Jahren für über 250 Unternehmen aus 15 Ländern mobilisiert wurden. WIEN, Österreich, Jan. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- SeedBlink (https://seedblink.com?utm_campaign=company-24-q1-lead- gen&utm_medium=pr&utm_source=seedblink&utm_content=press&utm_term=null), Europas auf Technologie fokussierte Plattform für Risikokapitalinvestitionen und Eigenkapitalverwaltung, verzeichnet das aktivste Jahr 2023 mit 53 Deals, die von den nächsten europäischen Superstars, darunter FLOWX.AI, Dronamics und Alcatraz AI, in 20 verschiedenen Technologiebranchen abgeschlossen wurden. In den vier Jahren ihrer Tätigkeit im europäischen Ökosystem hat die Plattform mehr als 815 Mio. Euro an Kapitalbeteiligungen und 342 Mio. Euro an Startup-Investitionen für über 250 Unternehmen aus 15 Ländern mobilisiert, wobei seit dem Start 67 Mio. Euro durch die Investorengemeinschaft von SeedBlink aufgebracht wurden. Die Plattform bietet nun drei Haupttypen von Investitionsrunden an, darunter VC- gestützte Runden, Syndikate und Community Stars, für Startups von der Pre-Seed-

bis zur Series B-Phase mit einer Investitionsspanne von 50.000 EUR bis 2 Mio. EUR.

Im Jahr 2023 entfällt der größte Anteil der Finanzierungsrunden auf die Seed- Finanzierung (41 %), während die Top 5 der finanzierten Verticals basierend auf

dem mobilisierten Betrag Enterprise SaaS (67 Mio. EUR), AI/ML (55 Mio. EUR), FinTech

(9 Mio. EUR), Marketplace (8,5 Mio. EUR) und MedTech (5,5 Mio. EUR) sind. Das größte Investorenportfolio auf SeedBlink hat einen Wert von über 900.000 EUR

mit 49 Investitionen, der Durchschnitt liegt bei 6.200 EUR für einen Kleinanleger

und 44.000 EUR für einen erfahrenen Investor, wobei 25 % aller Portfolios 5 oder mehr Unternehmen enthalten. "Steigende Inflation, volatile öffentliche Märkte, eine drohende globale Rezession, unglückliche internationale Kriege und vieles mehr haben die Erholung nach der Pandemie eingeschränkt. Aber trotz dieses erheblichen Gegenwinds hat SeedBlink weiterhin einige der innovativsten Start-ups in Europa unterstützt, die Produkte und Dienstleistungen entwickeln, die die Welt von morgen prägen werden", erklärt Andrei Dudoiu, Präsident des Verwaltungsrats von SeedBlink. Im Jahr 2023 hat SeedBlink 180 Millionen Euro mobilisiert, seine Kernprodukte gestärkt, neue Transaktionsarten eingeführt, sein Partnernetzwerk ausgebaut, die finanzielle Bildung mit Ressourcen verbessert und in die DACH-Region expandiert, um sich als führender Akteur im europäischen Tech-Investment- und Beteiligungsmanagement zu positionieren und sein Portfolio durch neue Lösungen, darunter die Plattform Nimity, zu ergänzen. "Die Zusammenarbeit mit SeedBlink bei unseren Finanzierungsrunden war ein unglaublich reibungsloser und einfacher Schritt auf unserem Wachstumspfad. Wir schätzten ihre Flexibilität und proaktive Unterstützung als Co-Investoren und nutzten ihr starkes Netzwerk und ihre Syndizierungsinfrastruktur, die uns half, sowohl institutionelle als auch private Investoren zu konsolidieren. Wir würden SeedBlink auf jeden Fall Unternehmen empfehlen, die den Fundraising-Prozess rationalisieren und ihren Cap Table verwalten wollen", sagt Ioan Iacob, CEO von FLOWX.AI. Für 2024 plant die Plattform, die Investitionsmöglichkeiten für Investoren zu erweitern, einschließlich des Potenzials für Co-Investitionen in reife Unternehmen, den Sekundärmarkt mit wandelbaren Instrumenten auszubauen, Nimity für ein verbessertes Portfoliomonitoring und einen vereinfachten Investitionsprozess zu aktualisieren und das Engagement der Community durch organisierte Veranstaltungen weiter zu fördern. Lesen Sie den vollständigen Bericht (https://assets.seedblink.com/reportPage/SeedBlink%204Years%20Report.pdf)hier (https://assets.seedblink.com/reportPage/SeedBlink%204Years%20Report.pdf), um mehr über den Einfluss von SeedBlink auf das europäische Ökosystem für Startups zu erfahren, das jetzt sein 4-jähriges Bestehen feiert. Über SeedBlink SeedBlink hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Kapitalbeteiligung in Europa zu vereinfachen und auszubauen. Mit seiner Produktpalette, seinen Finanzdienstleistungen und seinem weitreichenden Netzwerk bietet das Unternehmen eine Plattform für Eigenkapitalmanagement und technologieorientierte Risikokapitalinvestitionen, die es europäischen Startups und ihren Stakeholdern ermöglicht, auf Eigenkapital zuzugreifen, es zu verwalten und zu handeln. SeedBlink SA ist seit dem 3. November 2022 im Register der rumänischen Finanzaufsichtsbehörde (ASF) unter der Nummer PJR28FSFPR/400001 eingetragen und verfügt über einen EU-Pass gemäß dem Register der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für Crowdfunding-Dienstleister. Kontaktieren Sie uns per E-Mail: hello@seedblink.com. Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c6335897-b39c- 4d2a-96b7-8320c01d8afe °