Kein Anspruch rechtsextremer Parteien auf Staatsfinanzierung

- von Ursula Knapp und Alexander Ratz

Karlsruhe/Berlin (Reuters) - Erwiesen rechtsextremistische und verfassungsfeindliche Parteien haben keinen Anspruch auf finanzielle staatliche Unterstützung.

Das entschied das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Dienstag im Fall der ehemaligen NPD. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte mit Blick auf die AfD, das Urteil müsse nun auch für "andere Zusammenhänge" geprüft werden. Innenministerin Nancy Faeser begrüßte das Urteil als weiteres Mittel für den Rechtsstaat, sich gegen Demokratiefeinde zu wehren. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sieht in der höchstrichterlichen Entscheidung "eine Blaupause für die AfD". FDP-Chef Christian Lindner mahnte dagegen zur Zurückhaltung.

Das Bundesverfassungsgericht begründete sein Urteil damit, die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD), die sich inzwischen in "Die Heimat" umbenannt hat, sei darauf ausgerichtet, die freiheitlich demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen. Faeser schlug unmittelbar nach der Urteilsverkündung einen Bogen zur AfD, ohne diese namentlich zu nennen. Die SPD-Politikerin verwies auf die Massenkundgebungen vom Wochenende gegen die rechtspopulistische Partei und erklärte: "Auch wenn die verfassungsrechtlichen Hürden für künftige Verfahren hoch bleiben, haben wir jetzt ein weiteres Instrument zum Schutz unserer Demokratie."

Mit dem Urteil wird "Die Heimat" für sechs Jahre von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen. Damit hatten die Anträge von Bundestag, Bundesregierung und Bundesrat Erfolg. Die Karlsruher Richter verwiesen auf nationalsozialistisches Gedankengut in der NPD-Nachfolgepartei: Sie halte am ethnischen Volksbegriff und der Vorstellung von der deutschen Volksgemeinschaft als Abstammungsgemeinschaft fest. Dies verstoße gegen die Menschenwürde und missachte die Gleichheit vor dem Gesetz von Ausländern, Migranten und Minderheiten. Zudem solidarisiere sich die Partei mit Holocaust-Leugnern und führe Kampagnen für sogenannte Schutzzonen, die auf die Ausgrenzung von Ausländern abzielten. Das Urteil fiel einstimmig. (Az: 2 BvB 1/19). Nach Angaben des Bundestags hatte die NPD zuletzt im Jahr 2020 insgesamt 370.623,85 Euro staatlicher Mittel eingestrichen.

"KEINEN CENT"

Die AfD wollte sich auf Anfrage nicht zu dem Urteil äußern. Scholz sieht sich durch das Urteil im Kampf gegen Extremisten gestärkt. "Das ist eine Bestätigung für den Kurs, dass man den Feinden der Freiheit nicht viel Raum lässt", sagte der Kanzler in Berlin. Die AfD gilt zwar nicht in ihrer Gesamtheit als extremistisch. Allerdings hat der Verfassungsschutz drei ostdeutsche Landesverbände als "gesichert rechtsextremistisch" eingestuft.

Faeser betonte: "Die Kräfte, die unsere Demokratie zersetzen und zerstören wollen, dürfen dafür keinen Cent an staatlichen Mitteln erhalten." Dass rechtsextreme Netzwerke Menschen aufgrund ihrer ethnischen Herkunft massenhaft aus Deutschland vertreiben wollten, "das ist ein Angriff auf die Grundfesten unserer Gesellschaft". Sie bezog sich damit auf Berichte über ein Treffen Rechtsextremer im November in Potsdam, bei dem über Pläne von Massenvertreibungen und Deportationen von Migranten gesprochen worden sein soll, was Teilnehmer dementieren. Am Wochenende hatten Hunderttausende Menschen in vielen Städten gegen diese Planspiele demonstriert.

AFD SINKT IN UMFRAGE ZWEI PUNKTE

CSU-Chef Söder bezeichnete das Verfassungsgerichtsurteil als "richtig und wegweisend". Auf der Plattform X schrieb er: "Das könnte auch eine Blaupause für die #AfD sein. Die AfD wird immer radikaler und extremer. Das ist brandgefährlich und muss genau beobachtet und dokumentiert werden." Zuletzt war die Diskussion über ein Verbotsverfahren gegen die in Teilen vom Verfassungsschutz als "gesichert rechtsextremistisch" eingestufte Partei diskutiert worden. Weite Teile in SPD, Grünen, FDP und CDU/CSU lehnen dies aber wegen eines unsicheren Ausgangs ab und mahnen, die AfD müsse inhaltlich gestellt werden.

Lindner folgte in seiner Reaktion auf das aktuelle Urteil dieser Linie: "Man sollte beim Umgang mit der AfD ganz exakt auf das verfassungsrechtlich Notwendige und Mögliche schauen", sagte er Welt TV. "Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass die Parteien des demokratischen Zentrums sich einer unliebsamen Konkurrenz erwehren wollen, indem sie auf Mittel des Parteienrechts zurückgreifen." Die Auseinandersetzung mit der AfD müsse vielmehr eine politische sein. "Da darf man keine Angst haben." Einer am Dienstag veröffentlichten Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL/ntv verliert die AfD in der Wählergunst im Vergleich zur Vorwoche zwei Prozentpunkte und sinkt auf 20 Prozent.

