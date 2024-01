Neue EU-Regeln für Rohre und Hähne: Trinkwasser soll besser werden

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Neue Hygienestandards für Produkte wie Rohre, Ventile, Pumpen und Wasserhähne sollen die Trinkwasserqualität in der EU künftig steigern. Betroffen von neuen Vorschriften seien Materialien und Produkte, die mit Trinkwasser in Berührung kämen, teilte die EU-Kommission am Dienstag mit.

Die neuen Vorgaben gelten ab 2027 für neu installierte Produkte und Reparaturen, sollten die EU-Staaten oder das Europaparlament in den kommenden zwei Monaten keinen Einspruch gegen das Vorhaben einlegen.

Nach Kommissionsangaben soll Trinkwasser so sicherer und der Verwaltungsaufwand für Unternehmen kleiner werden. Bisher seien entsprechende Vorgaben der einzelnen Mitgliedsstaaten in der EU nur wenig aufeinander angepasst und die Hersteller müssten unterschiedliche Zulassungen beantragen. Sechs EU-Staaten, darunter deutsche Nachbarländer wie Österreich, Polen, Belgien, Tschechien und Dänemark, hätten zudem eine EU-Richtlinie für einheitliche Trinkwasserhygienestandards noch nicht in nationales Recht umgesetzt./mjm/DP/jha