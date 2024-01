Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Ausländer in die Bundeswehr

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Ausländer in die Bundeswehr:

"Der Bundeswehr geht es nicht besser als etlichen Unternehmen in diesem Land: Sie leidet unter einem immensen Personalmangel. Das Problem dürfte noch deutlich größer werden, denn bis 2031 soll die Zahl der Soldatinnen und Soldaten um 20.000 wachsen. Deshalb nimmt die Debatte über eine mögliche Öffnung der Streitkräfte für Ausländer wieder Fahrt auf. Nun hat sich auch Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) offen dafür gezeigt. Man sollte das aber auf Angehörige anderer EU- und Nato-Staaten beschränken. Die Frage ist, ob sich auf diese Weise tatsächlich in beträchtlichem Umfang Personallücken bei den Streitkräften schließen ließen. Nur attraktive Arbeitgeber haben Chancen im Wettbewerb um Talente - egal, ob die aus Deutschland oder verbündeten Ländern kommen. Die marode Bundeswehr hat an dieser Stelle noch einen sehr langen Weg vor sich."/al/DP/he