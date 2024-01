Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Kampf gegen Rechtsextremismus und AfD

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Kampf gegen Rechtsextremismus und AfD:

"Die AfD dürfte sich weder von den Teilnehmerzahlen noch vom Gemeinschaftsgeist der Demonstranten beeindrucken lassen und auch nicht von deren breitem politischem Spektrum. Die Rechtspopulisten haben eines vollumfänglich erreicht: Alle, die es bislang noch nicht so recht geglaubt haben, wissen nun, wie diese Partei mit vermeintlichen "Ausländern" umgehen will. Wichtig ist hier nur eines: Der Ungeist ist aus der Flasche. Das heißt nicht, dass die Demonstrationen vergeblich gewesen wären, im Gegenteil. Doch nun ist vor allem die Politik gefragt, und zwar auf allen Ebenen. Politik braucht Klarheit. Jede Entscheidung, die wieder einmal vertagt wird oder im Parteienstreit untergeht, sorgt bei inzwischen allzu vielen für ein Gefühl der Ohnmacht. Dass daran ein ganzes Land erinnert wurde - auch das ist das Verdienst aller, die an diesem Wochenende demonstriert haben."/DP/jha