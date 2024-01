Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Ampel-Koalition

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau' zu Ampel-Koalition:

"Der ruinierte Ruf der Ampel-Koalition liegt nicht nur an teilweise schlechtem Handwerk. Das größte Versäumnis der "Fortschrittskoalition" ist es, einen positiven Zukunftsentwurf zu formulieren und gemeinsam umzusetzen. Scholz hätte den Ukraine-Krieg zum Anlass nehmen müssen, dem Land klarzumachen, dass es angesichts der Gefahr eines großen Krieges, des Klimawandels, des demografischen Wandels und der Migration einer gemeinsamen Kraftanstrengung bedarf, von der niemand ausgenommen bleibt, die aber das Land in eine bessere Zukunft führen kann. Stattdessen versprach Scholz, alles könne bleiben, wie es ist, was sichtbar nicht zutrifft. Angesichts dieser unehrlichen Kommunikation haben viele das Gefühl, es solle verschleiert werden, dass die Zukunft für sie weniger bereithält, als es die Vergangenheit tat."/al/DP/he