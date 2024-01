Pressestimme/'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Dienst ohne Staatsangehörigkeit

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Militärdienst ohne: Staatsangehörigkeit:

"In der Koalition und in der Union wird Pistorius' Vorstoß positiv aufgenommen und als europäisches Signal gesehen. Doch er ist auch ein Zeichen der Ratlosigkeit. Die Parlamentsarmee würde quasi zur Söldnerarmee. Und die Bundeswehr könnte Ausländer anlocken, die es zwar auf den Pass abgesehen haben, mit deren Loyalität es aber nicht weit her ist. Soldat zu sein, ist kein Job wie jeder andere, sondern setzt ein besonderes Treueverhältnis voraus. Das Nachwuchsproblem der Bundeswehr sollte aus eigener Kraft gelöst werden. Wer die Truppe außerdem aus Schulen und der Öffentlichkeit verbannt, darf sich über die Folgen nicht wundern."/al/DP/jha