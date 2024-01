Staatshilfen für NPD-Nachfolge gekippt - Debatte über AfD-Finanzierung

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Ursula Knapp

Karlsruhe (Reuters) - Der rechtsextremen Nachfolge-Partei der NPD wird die staatliche Parteienfinanzierung gestrichen.

Damit stellt sich die Frage, ob der ebenfalls in Teilen rechtsextremen AfD der Zugang zu staatlicher Förderung verwehrt werden kann. Das Bundesverfassungsgericht begründete am Dienstag sein Urteil in Karlsruhe damit, die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD), die sich inzwischen in "Die Heimat" umbenannt hat, sei darauf ausgerichtet, die freiheitlich demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser schlug unmittelbar nach der Urteilsverkündung einen Bogen zur AfD ohne diese namentlich zu nennen, indem sie auf die Massenkundgebungen vom Wochenende gegen die rechtspopulistische Partei verwies und erklärte: "Diese Entscheidung fällt in eine Zeit, die eines erneut zeigt: Der Rechtsextremismus ist die größte extremistische Bedrohung für unsere Demokratie."

Mit dem Urteil wird "Die Heimat" für sechs Jahre von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen. Damit hatten die Anträge von Bundestag, Bundesregierung und Bundesrat Erfolg. Die Karlsruher Richter verwiesen auf nationalsozialistisches Gedankengut in der NPD-Nachfolgepartei: Sie halte am ethnischen Volksbegriff und der Vorstellung von der deutschen Volksgemeinschaft als Abstammungsgemeinschaft fest. "Zur Verwirklichung der 'deutschen Volksgemeinschaft' fordert sie die Trennung von Kulturen und Ethnien, eine umfassende rechtliche Besserstellung aller dieser Gemeinschaft Zugehörigen und die Abwertung des rechtlichen Status aller nicht Zugehörigen." Dies verstoße gegen die Menschenwürde und missachte die Gleichheit vor dem Gesetz von Ausländern, Migranten und Minderheiten.

Die vormalige NPD solidarisiere sich mit Holocaust-Leugnern und führe Kampagnen für sogenannte Schutzzonen, die auf die Ausgrenzung von Ausländern abzielten, erklärten die Richter. "Mit all diesen Aktivitäten überschreitet sie die Schwelle vom bloßen Bekenntnis der Ablehnung der freiheitlich demokratischen Grundordnung zu deren Bekämpfung und ist folglich auf deren Beseitigung ausgerichtet." Das Urteil fiel einstimmig. (Az: 2 BvB 1/19)

FAESER SIEHT WEITERES MITTEL ZUM SCHUTZ DER DEMOKRATIE

Innenministerin Faeser erklärte: "Die Kräfte, die unsere Demokratie zersetzen und zerstören wollen, dürfen dafür keinen Cent an staatlichen Mitteln erhalten." Auch wenn die Hürden für künftige Verfahren hoch blieben, gebe es jetzt ein weiteres Instrument zum Schutz der Demokratie. "Dass rechtsextreme Netzwerke Menschen aufgrund ihrer ethnischen Herkunft massenhaft aus Deutschland vertreiben wollen, das ist ein Angriff auf die Grundfesten unserer Gesellschaft, der viele Menschen in unserem Land aufgerüttelt hat." Sie bezog sich damit auf Berichte über ein Treffen von Rechtsextremen in Potsdam, bei denen auch AfD-Funktionäre, Mitglieder der rechtskonservativen Werteunion und auch ein CDU-Mitglied anwesend waren. Dort soll über Pläne von Massenvertreibungen und Deportationen von Migranten gesprochen worden sein, was Teilnehmer dementieren. Am Wochenende hatten Hunderttausende Menschen in vielen Städten gegen diese Planspiele protestiert.

Von politischen Gegnern der AfD wird seit längerem ein schärferes Vorgehen gegen die Partei mit der Begründung gefordert, sie sei eine potenzielle Gefahr für die Demokratie. Verwiesen wird unter anderem darauf, dass der Verfassungsschutz die Landesverbände der AfD in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen als "gesichert rechtsextrem" einstuft. Über eine Streichung staatlicher Mittel muss wie im Fall der NPD-Nachfolgepartei das Bundesverfassungsgericht entscheiden.

(Geschrieben von Hans Busemann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)