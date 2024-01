Starke Firmenbilanzen treiben Dax an - SAP im Fokus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Überraschend starke Unternehmenszahlen haben Dax-Anleger zur Wochenmitte an die Börse zurückgeholt.

Der deutsche Leitindex stieg zur Eröffnung am Mittwoch um ein Prozent auf 16.790 Punkte. "Die Zurückhaltung der Anleger in den vergangenen Tagen in Sachen Berichtssaison war zumindest mit Blick auf die Nachrichten von Netflix und SAP nicht berechtigt", sagte Jürgen Molnar, Stratege beim Broker RoboMarkets. "Beide Unternehmen haben abgeliefert und genau das im Gepäck, was Anleger hören wollen."

SAP-Aktien machten zu Handelsbeginn einen Sprung von bis zu 8,2 Prozent auf ein Rekordhoch, nachdem das Softwarehaus in der Nacht für das laufende Jahr erneut zweistellige prozentuale Steigerungen bei Umsatz und Gewinn angekündigt hat. Zudem soll der Konzern für zwei Milliarden Euro weitreichend umgebaut werden. Zuvor hatte der Streamingdienst Netflix mit einem Rekordkundenplus bei Anlegern gepunktet.

Noch vor SAP setzte sich Siemens Energy mit einem Plus von bis zu knapp 13 Prozent an die Dax-Spitze. Der durch seine spanische Windanlagen-Tochter Gamesa in Turbulenzen geratene Technologiekonzern ist im ersten Quartal 2023/24 in die Gewinnzone zurückgekehrt. "Positive Nachrichten nach einer Reihe von Enttäuschungen in den letzten Monaten hauptsächlich aufgrund des Gamesa-Desasters", sagte ein Händler.

