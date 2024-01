TAGESVORSCHAU: Termine am 24. Januar 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 24. Januar 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 DEU: SAP, Q4-Zahlen (7.00 Analystenkonferenz, 10.00 Pk) 06:30 CHE: Rieter, Umsatz/Bestellungseingang 2023 (Call 9.00 Uhr) 07:00 CHE: Barry Callebaut, Umsatz Q1 07:00 CHE: Mikron, Umsatz 2023 07:00 NLD: ASML, Q4-Zahlen 07:30 AUS: Andritz, Capital Markets Day 07:30 FRA: Alstom, Q4-Zahlen 08:00 GBR: Easyjet, Q1-Trading Update 12:30 USA: AT&T, Q4-Zahlen 13:30 USA: Abbott Laboratories, Q4-Zahlen 14:00 ESP: Telefonica, außerordentliche Hauptversammlung 22:00 USA: IBM, Q4-Zahlen 22:08 USA: Tesla, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: Andritz, Capital Markets Day USA: General Dynamics, Q4-Zahlen USA: ResMed, Q2-Zahlen USA: Lam Research, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Handelsbilanz 12/23 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/24 (vorläufig) 08:00 CHN:/DEU: Deutsche Außenhandelskammer in China stellt Geschäftsklimaumfrage vor 09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/24 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Arbeitslosenquote 12/23 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/24 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/24 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/24 (1. Veröffentlichung 16:00 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid SONSTIGE TERMINE 02:00 DEU: Beginn des sechstägigen Streiks der Lokführergewerkschaft GDL im Personenverkehr bei der Deutschen Bahn 09:00 LUX: Urteil des EU-Gerichts zum Markenstreit mit Lego 10:00 DEU: Fortsetzung im Investorenprozess zur VW-Dieselaffäre 10:00 DEU: Online-Pk «Neue Zahlen zum Kundennutzen von Riester und Rürup» der Bürgerbewegung Finanzwende e.V. 12:00 DEU: Pk Bundesverband der Schuh-und Lederwarenindustrie zur Lage der Schuhindustrie 18:15 DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) empfängt den Ministerpräsidenten der Slowakischen Republik, Robert Fico DEU: Politischer Abend von Bitkom + 18.30 Rede Bundesfinanzminister Christian Lindner DEU: Fortsetzung Internationale Grüne Woche (19. bis 28. Januar) + 13.00 Eröffnung des Zukunftsforums Ländliche Entwicklung mit Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) + 15.00 Anschnitt Brot des Jahres 2034 durch Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) auf Einladung des Zentralverbandes Bäckerhandwerk + 16.30 Bescheidübergabe an das Verbundvorhaben «Klima- und naturschutzorientierte Nassbewirtschaftung von Moorböden mit innovativer Aufwuchsverwertung» durch Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) + 18.00 Gespräch Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) zur aktuellen Situation und Zukunft der Weinwirtschaft und des Weinbaus in Deutschland + 21.00 «Niedersachsenabend», u.a. mit Ministerpräsident Stephan Weil (SPD)

