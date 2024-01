Aleksandar Ivanovic leitet künftig das Asset Management der UBS

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Das Asset Management der UBS bekommt einen neuen Chef.

Aleksandar Ivanovic wurde zum President Asset Management ernannt, teilte die Schweizer Großbank am Mittwoch mit. Der bisherige Leiter Suni Harford gehe in den Ruhestand. Beatriz Martin Jimenez folge Harford als GEB Lead for Sustainability and Impact nach, erklärte die Bank weiter. Die Ernennungen gelten per 1. März.

Ivanovic ist derzeit Head of Client Coverage und Leiter der Regionen EMEA und Schweiz des Bereichs Asset Management. Jimenez übernehme ihre neue Funktion zusätzlich zu ihren Aufgaben als Head Non-Core and Legacy und President EMEA und UK Chief Executive. Harford war seit 2017 für die UBS tätig und seit 2019 Chef des Asset Managements.

