Bitcoin nach Spot ETF Zulassung mit Fokus auf $40.000, nächster Impulsgeber die FED?🔴 Die aktuelle Bitcoin-Analyse 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

Bitcoin Analyse am 24.01.2024: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Nach dem Bitcoin-Hype rund um die Bitcoin ETF Zulassung durch die SEC, welche die Krypto-Währung Nummer 1 ausgehend von der Marktkapitalisierung im vierten Quartal und zu Beginn des Jahres 2024 in Gefilde um $50.000 und somit auf die höchsten Stände seit Anfang 2022 geführt hatte, setzte nun in den vergangenen Tagen deutliche Katerstimmung ein.

Bereits in der letzten Bitcoin Analyse machten wir den deutlicheren Rücksetzer am Freitag, zwei Tage nach der Bitcoin ETF Zulassung zum Thema, erklärten das zunächst ausbleibende „Sell the news“, welches sich primär in Krypto-Aktie wie COIN oder MARA widerspiegelte, in den Zuflüssen in Bitcoin ETFs, ausgehend wovon das erworbene Papier mit realen Bitcoins hinterlegt werden muss.

