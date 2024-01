EQS-News: Miracle C&M will den Tourismus in Nordzypern mit einem Blockchain-gestützten Hotel revolutionieren

Emittent / Herausgeber: Miracle Cash and More / Schlagwort(e): Finanzierung/Kryptowährung / Blockchain

Miracle C&M will den Tourismus in Nordzypern mit einem Blockchain-gestützten Hotel revolutionieren



24.01.2024 / 14:58 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ebru Törehan, Vorstandsmitglied von Miracle Cash & More

Die große Kryptowährungshandelsplattform Miracle C&M plant den Start von Phoenic, einem neuen Blockchain-gestützten Projekt, das den Tourismus in Nordzypern revolutionieren soll. Miracle Cash & More, eine große Handelsplattform für Kryptowährungen, startet ein neues Projekt, das den Tourismus und Immobilieninvestitionen im Mittelmeerraum revolutionieren soll. Das Projekt mit dem Namen "Phoenic" wird Luxustourismus und Blockchain-Technologie in einem einzigartigen Technologie-Hotelprojekt vereinen. Es soll in Nordzypern entwickelt werden, das von Forbes zu einem der fünf erschwinglichsten Orte für den Kauf von Immobilien im Jahr 2024 gekürt wurde. Tourismuserlebnis neu definiert Durch die Integration von Blockchain- und Web3-Technologien zielt das Phoenic-Projekt darauf ab, über ein einfaches Luxushotel hinauszugehen und das Tourismuserlebnis neu zu definieren. Mit dieser Integration wird das Projekt einzigartige Möglichkeiten für Phoenic Token-Inhaber im Miracle-Ökosystem bieten. Token-Besitzer kommen nicht nur in den Genuss von Hotelprivilegien, sondern profitieren auch von der Wertsteigerung ihres Besitzes. "Forbes hat die Attraktivität Nordzyperns hervorgehoben und damit ein starkes Interesse ausländischer Investoren geweckt", sagte Ebru Törehan, Vorstandsmitglied von Miracle Cash & More. "Das Phoenic-Projekt ist unsere Antwort auf diese wachsende Nachfrage und stellt eine seltene Mischung aus luxuriöser Gastfreundschaft und Blockchain-Innovation dar." Törehan geht davon aus, dass das Projekt den Tourismussektor umkrempeln wird und in Bereichen wie Unterkunft, Gastronomie und mehr Revolutionen bringen wird. Blockchain-verbesserte Einrichtungen Miracle Cash & More, das in den Niederlanden und Deutschland tätig ist, wird das Programm 2024 starten. Das Phoenic-Projekt wird die Einbindung von Blockchain-Konzepten und Token in den Tourismussektor anführen. Phoenic verspricht innovative Ansätze in den Bereichen Unterkunft, Lebensmittelüberwachung, digitale Identität und Geldtransfer, die alle über eine Blockchain-Plattform abgewickelt werden. Dies deckt sich mit der Mission von Miracle Cash & More, Branchen, einschließlich Immobilien und Transport, mithilfe von Blockchain- und Web3-Technologien digital zu transformieren. "Blockchain und Web3 sind für reale Anwendungen unerlässlich", sagte Törehan. "Unser Ziel ist es, diese Technologien zu nutzen, um unseren Betrieb voranzubringen und digitale Projekte bis 2024 sogar in tägliche Aufgaben wie Steuerzahlungen zu integrieren." Kontakt:

Ersan Cetin

CANVAS COMMUNICATIONS & CONSULTANCY

ersan.cetin@canvas.com.tr

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.