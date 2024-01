Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Personalie

RepRisk richtet sich auf nächste Wachstumsphase aus und stärkt Verwaltungsrat Christoph Bieri und Marko Röder neu im Verwaltungsrat von RepRisk ZÜRICH, Schweiz – 24. Januar, 2024 – RepRisk, ein global tätiges Data-Science-Unternehmen mit Hauptsitz in Zürich, das Transparenz zu Geschäftsverhaltensrisiken schafft, verstärkt seinen Verwaltungsrat, um sich auf weiteres Wachstum auszurichten. Das unabhängige Unternehmen, das eine innovative Kombination aus künstlicher Intelligenz (KI) und menschlicher Kuratierung einsetzt, um öffentlich zugängliche ESG-Informationen systematisch zu analysieren und ESG-Risiken zu identifizieren, plant seine globale Expansion weiter voranzutreiben. Unter der Führung von Verwaltungsratspräsidentin Daniela Bosshardt sowie des CEO, VR und Mitgründers Philipp Aeby plant RepRisk sowohl den technischen Vorsprung mittels KI und neuer Datenquellen auszubauen, um weltweit zusätzliche Kundengruppen in den Bereichen Sorgfaltspflichtprüfungen, Investitionsrisikomanagement und Lieferantenbewertungen zu erschliessen. Vom Start-up zum weltweit führenden ESG-Technologieunternehmen Seit der Reorganisation als Aktiengesellschaft im Jahr 2010 hat sich RepRisk erfolgreich international etabliert und zum weltweit grössten ESG-Technologieunternehmen entwickelt. RepRisk erfasst und analysiert alle Unternehmen und Infrastrukturprojekte weltweit, die in öffentlichen Quellen mit ESG-Risiken in Verbindung gebracht werden. Mit Hauptsitz in Zürich und Büros in Berlin, London, Manila, New York, Tokio und Toronto beschäftigt RepRisk über 350 Mitarbeitende. Die Daten von RepRisk werden von mehr als 500 Kunden weltweit genutzt, darunter über 80 Banken, 17 der 25 grössten Investmentmanager, die grössten Staatsfonds der Welt, führende Unternehmen aus allen Branchen, Börsen- und Nachhaltigkeitsindizes sowie UN-Organisationen. Ausbau des Verwaltungsrats für nächste Wachstumsphase Vor dem Hintergrund des stark wachsenden Marktes für ESG-Daten, der zunehmenden Adoption nachhaltiger Geschäftspraktiken und der Erkenntnis, dass verlässliche und transparente ESG-Daten für ein effektives Management von Reputations-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsrisiken immer wichtiger werden, plant RepRisk, seine Marktposition und sein internationales Profil als führender Anbieter von ESG-Daten weiter auszubauen. Mit Daniela Bosshardt als Verwaltungsratspräsidentin sollen die Strategie und die Strukturen des Unternehmens gestärkt und weiterentwickelt werden. Daniela Bosshardt verfügt als ehemalige Verwaltungsratspräsidentin von Galenica und als langjähriges Mitglied verschiedener Verwaltungs- und Stiftungsräte über eine breite Erfahrung in Strategie und Governance. Der Verwaltungsrat wird zudem von einem internationalen akademischen Advisory Board unterstützt, das wichtige Forschungsexpertise im Finanzbereich einbringt. Die Generalversammlung vom 17. Januar hat Christoph Bieri und Marko Röder neu in den Verwaltungsrat gewählt. Christoph Bieri wird den Verwaltungsrat mit seiner umfassenden Erfahrung in Corporate Finance und Strategieentwicklung verstärken. Marko Röder wird seine langjährige Erfahrung in Sales & Marketing, der internationalen Expansion und der Weiterentwicklung der globalen Firmenkultur in den Verwaltungsrat einbringen. Daniela Bosshardt, VR-Präsidentin von RepRisk: «Dank der hervorragenden Arbeit des gesamten RepRisk-Teams können wir auf eine Phase starken Wachstums und erfolgreicher internationaler Expansion zurückblicken. Ein besonderer Dank gilt Kurt Lambert für seinen wertvollen Beitrag in den vergangenen 15 Jahren, in denen er als Präsident des Verwaltungsrates die Entwicklung von RepRisk entscheidend mitgeprägt hat. Das Unternehmen befindet sich heute in einer ausgezeichneten Verfassung und wir freuen uns, Christoph und Marko in unserem Team begrüssen zu dürfen, um die Mission von RepRisk weiter voranzutreiben. Die Verstärkung des Verwaltungsrates mit komplementären Kompetenzen ist ein Schlüssel zur Stärkung unserer Position als Global Player.» Philipp Aeby, CEO, Verwaltungsrat und Mitgründer von RepRisk: «RepRisk hat sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt und wir verfügen heute über ein gesundes Fundament, auf dem wir die weitere Zukunft des Unternehmens aufbauen können. Der Markt bietet dafür regions- und segmentübergreifend vielfältige Chancen. Unser Ziel ist es unsere führende Branchenerfahrung zu nutzen, um unsere bewährten Lösungen mit modernsten Technologien weiterzuentwickeln und neue Daten anzubieten.» Über die neuen Verwaltungsräte von RepRisk Christoph Bieri ist seit 2007 als Unternehmensberater für Strategie und M&A tätig. Von 2020 bis 2022 hat er eine traditionsreiche Schweizer VC-Firma reorganisiert und neu positioniert. Von 2007 bis 2019 war er Mitinhaber und Managing Partner einer Firma für Strategie- und M&A-Beratung, die 2019 von EY übernommen wurde. Von 2002 bis 2006 war er Mitgründer und CEO eines Spin-offs der ETH Lausanne, das Reagenzien für die Life-Science-Forschung und -Entwicklung entwickelte. Christoph Bieri begann seine Karriere bei The Boston Consulting Group. Er verfügt über ein Doktorat in biophysikalischer Chemie der ETH Lausanne und ein Diplom in Biochemie vom Biozentrum der Universität Basel. Marko Röder verfügt über umfassende internationale Kundenerfahrung und Expertise in der globalen Skalierung von Unternehmen sowie in der Team- und Kulturentwicklung. In den vergangenen 17 Jahren war er in Führungspositionen bei Vontobel tätig, seit 2021 als Head of Asset Management und Mitglied des Global Executive Boards von Vontobel. Er war für den globalen Ausbau des Asset-Management-Geschäfts verantwortlich, einschliesslich der Teams für Client Relationship Management, Marketing, Client Services sowie für Produkte und Lösungen in den Regionen EMEA, Americas und Asia Pacific. Vor Vontobel war er Mitglied der Geschäftsleitung bei M&G International Ltd. in London. Seine berufliche Laufbahn begann er bei Standard & Poor's in London und bei Andersen Consulting in Frankfurt, Amsterdam und London. Marko Röder hat einen Masterabschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Technischen Universität Berlin. Über RepRisk Gegründet im Jahr 1998 mit Hauptsitz in der Schweiz, ist RepRisk ein Data-Science-Unternehmen, das Transparenz schafft bei Risiken im Geschäftsverhalten wie Abholzung, Menschenrechtsverletzungen und Korruption. RepRisk ermöglicht seinen Kunden eine effiziente Entscheidungsfindung und unterstützt die Alpha-Generierung und den Werterhalt ihrer Organisationen, Investitionen und Geschäftsinteressen. Mehr als 80 der weltweit führenden Banken, 17 der 25 größten Investmentmanager, Unternehmen und die grössten Staatsfonds der Welt vertrauen bei ihren Due-Diligence-Prozessen auf RepRisk. RepRisk nutzt menschliche Kuratierung und modernste künstliche Intelligenz, um die weltweit umfassendsten Datensätze zu Geschäftsverhaltens- und Biodiversitätsrisiken von öffentlichen und privaten Unternehmen, Vermögenswerten und Ländern zu erstellen. Besuchen Sie uns unter www.reprisk.com. Kontakt Mathias Fürer

