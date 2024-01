Schokoladekonzern Barry Callebaut steigert Umsatz - Absatz stabil

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Schokolade- und Kakaoherstellers Barry Callebaut ist mit stabilen Verkäufen ins Geschäftsjahr 2023/24 gestartet.

Das Absatzvolumen lag im Startquartal bei 580.876 Tonnen und war damit um 0,4 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Das Unternehmen entwickelte sich damit nach eigenen Angaben vom Mittwoch besser als der Schokolademarkt, der um 2,7 Prozent zurückging. Den Umsatz steigerte Barry Callebaut im Zeitraum September bis November währungsbereinigt um 14,1 Prozent auf 2,24 Milliarden Franken. Positiv wirkten sich die höheren Preise für Kakao aus und der Konzern konnte Kostensteigerungen an seine Kunden weiterreichen.

Im gesamten Jahr strebt Barry Callebaut weiterhin ein stabiles Verkaufsvolumen an. Auch der Betriebsgewinn (Ebit) auf vergleichbarer Basis soll konstant gehalten werden. Der neue Konzernchef Peter Feld will das Unternehmen mit einem tiefgreifenden Umbau auf Rendite trimmen. Gewinnzahlen gibt die Firma nur zum Halbjahr und am Ende des Geschäftsjahrs bekannt.

(Bericht von Paul Arnold, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)