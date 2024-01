Trump startet durch - Aber Haley gibt nicht auf

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Gram Slattery und James Oliphant und Christian Rüttger

Manchester (Reuters) - Donald Trump hat auch die zweite Runde im Kampf um die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner Prognosen zufolge klar gewonnen.

Seine einzige verbliebene Rivalin Nikki Haley weigerte sich aber trotz ihrer Niederlage bei der Vorwahl im Bundesstaat New Hampshire, vorzeitig aufzugeben. "Das Rennen ist noch längst nicht vorbei", gab sie sich vor Anhängern kämpferisch. Umfragen lassen jedoch nicht erkennen, wie die frühere UN-Botschafterin Trump die Kandidatur noch streitig machen könnte. Selbst in ihrem Heimatstaat South Carolina, wo in einem Monat die nächste wichtige Vorwahl ansteht, liegt Haley deutlich hinter Trump. Präsident Joe Biden richtet sich jedenfalls bereits auf eine Wiederauflage des Duells von 2020 ein. "Es ist jetzt klar, dass Donald Trump von den Republikanern nominiert wird", erklärte der Demokrat, der im November bei der eigentlichen Präsidentenwahl für vier weitere Jahre im Amt bestätigt werden möchte.

In New Hampshire lag Trump etwa zehn Prozentpunkte vor Haley, wie der Datendienstleister Edison nach Auszählung von etwa 75 Prozent der Stimmen in der Nacht zum Mittwoch errechnete. Der Abstand war damit zwar längst nicht so groß wie vor einer Woche beim Vorwahl-Auftakt in Iowa, wo Trump mit einem bislang nie dagewesenen Vorsprung von mehr als 30 Prozentpunkten triumphiert hatte. In New Hampshire war aber ein ähnlich überwältigender Ausgang zu seinen Gunsten auch gar nicht erwartet worden. Denn im Vergleich zu Iowa leben dort zum Beispiel deutlich mehr moderat-konservative und besser ausgebildete Anhänger der Republikaner sowie parteiungebundene Wähler, die neben registrierten Republikanern bei der Vorwahl ebenfalls abstimmen durften. Haley hatte sich davon Vorteile versprochen. Unter dem Strich zeigte das Ergebnis in New Hampshire jedoch einmal mehr, dass Trump die Basis der Republikaner fest im Griff hat.

TRUMP ZIEHT GENERVT ÜBER HALEY HER

Dennoch hielt Haley an ihrer Bewerbung fest. "Ich bin eine Kämpferin. Und ich bin rauflustig", rief sie Anhängern in Concord zu. Trump reagierte sichtlich genervt. Haley sei eine Hochstaplerin, sagte er auf einer Wahlparty in Nashua. "Sie hält eine Rede, als ob sie gewonnen hätte. Sie hat nicht gewonnen. Sie hat verloren ... Sie hatte eine sehr schlechte Nacht." Anschließend ließ er auf seinem Online-Netzwerk Truth Social eine Breitseite von wütenden Posts los, in denen er seiner Widersacherin unter anderem Wahnvorstellungen unterstellte.

Mit Iowa und New Hampshire hat Trump nach zwei Etappen des Vorwahlmarathons nun zwei Siege auf seinem Konto. Zuletzt war es 1976 einem Bewerber bei den Republikanern gelungen, die beiden Bundesstaaten für sich zu entscheiden. Auch in den Umfragen zu den weiteren Vorwahlen liegt er im Schnitt mit großem Vorsprung vor Haley - ungeachtet mehrerer Gerichtsprozesse, die gegen ihn laufen. Profitiert haben dürfte er auch davon, dass Ron DeSantis am Sonntag seine Bewerbung aufgegeben und wie viele andere namhafte Republikaner zur Wahl Trumps aufgerufen hatte. Das Rennen um die Kandidatur wurde damit zum Zweikampf mit Haley.

Haleys Wahlkampfteam kündigte trotz des Umfragen-Rückstands noch vor dem Ergebnis der Abstimmung in New Hampshire am Dienstag an, mindestens bis zum sogenannten Super Tuesday am 5. März weiterzumachen. Dann finden in mehr als ein Dutzend Bundesstaaten gleichzeitig Vorwahlen statt, oft fällt an diesem Super-Dienstag die Vorentscheidung bei der Kandidatenkür. Der Druck auf Haley, das Feld zu räumen, dürfte aber schon jetzt zunehmen - zumal sie derzeit auch chancenlos in South Carolina zu sein scheint, wo am 24. Februar abgestimmt wird. Und dass, obwohl sie in dem Bundesstaat im Süden der USA geboren wurde und dort einst als Gouverneurin beliebt war.

Haley versucht, bis dahin das Anti-Trump-Lager weiter zu mobilisieren. Die 52-Jährige setzt auf Rückhalt in der weiblichen Wählerschaft und wirbt damit, dass sie deutlich jünger ist, als der 77-jährige Trump oder der 81-jährige Biden. Trump wirft sie vor, für eine Reihe von empfindlichen Niederlagen der Republikaner bei Wahlen in den vergangenen zwei Jahren verantwortlich zu sein. Die Demokraten wollten darum auch unbedingt, dass Trump als Kandidat aufgestellt wird, sagte Haley. "Sie wissen, dass Trump der einzige Republikaner im Land ist, den Joe Biden besiegen kann."

BIDEN: ES GEHT UM DIE DEMOKRATIE

Biden warnt schon seit längerem vor einer möglichen Rückkehr Trumps ins Weiße Haus - so auch nach der Wahl in New Hampshire. Es gehe um alles, sagte er. Auf dem Spiel stünden die Demokratie, persönliche Freiheiten und die Wirtschaft. Bei einem Auftritt vor Anhängern im Bundesstaat Virginia hob er das Thema Abtreibung hervor, eines der zentralen Streitfelder im Präsidentschaftswahlkampf. "Die Person, die am meisten dafür verantwortlich ist, dass diese Freiheit in Amerika weggenommen wird, ist Donald Trump."

Biden ist bei den Demokraten als Kandidat gesetzt - trotz der anhaltenden Kritik an seinem Alter und Sorgen um seinen Gesundheitszustand. Auch seine Partei hielt in New Hampshire aus formalen Gründen Vorwahlen ab. Biden war jedoch offiziell nicht angetreten wegen eines Streits über den Wahltermin. Auf den Stimmzetteln tauchte sein Name daher nicht auf. Dennoch nutzten die meisten Teilnehmer der Vorwahl die Möglichkeit, ihn per Hand einzutragen. Prognosen zeigten, dass er auf diese Weise etwa Zweidrittel der Stimmen erhielt.

(Mitarbeit: Nathan Layne, Jeff Mason, geschrieben von Christian Rüttger, redigiert von Kerstin Dörr; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)