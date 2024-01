DAX® - Flagge tatsächlich nach oben aufgelöst

Die Steilvorlage seitens der konstruktiven Entwicklung der US-Aktienmärkte hat der DAX® gestern genutzt, um über 250 Punkte zuzulegen. Dank dieses Zwischenspurts haben die deutschen Standardwerte auch die Jahresschlussnotiz von 16.752 Punkten passiert, d. h. auch unser heimisches Aktienbarometer liegt jetzt auf Jahressicht im Plus. Charttechnisch geht diese Entwicklung mit der „bullishen“ Auflösung der zuletzt diskutierten Korrekturflagge einher (siehe Chart). Letzteres geschieht sogar mit einem kleinen Aufwärtsgap (16.753 zu 16.761 Punkte), was für ein zusätzliches Ausrufezeichen sorgt. Die große Frage ist deshalb, ob die Konsolidierung seit Mitte Dezember bereits ausreicht, um die zuvor heißgelaufene Indikatorenkonstellation bzw. den fulminanten Schlussspurt 2023 zu verdauen. Nüchtern betrachtet, handelt es sich bei der beschriebenen Flagge um ein trendbestätigendes Kursmuster. Per Saldo werden damit auch hierzulande neue Rekordstände oberhalb des bisherigen Allzeithochs von 17.003 Punkten realistischer. Unter Tradinggesichtspunkten dient die o. g. Aufwärtskurslücke fortan als erste Unterstützung.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

