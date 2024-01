Dax nach EZB-Entscheid stabil

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag vor und nach dem erwartungsgemäßen Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank keine großen Schritte gemacht und wenig verändert geschlossen. Der Dax ging mit einem Plus von 0,1 Prozent auf 16.906,92 Punkte aus dem Handel. Sein Rekordhoch bei gut 17.000 Punkten behält der Leitindex damit in Sichtweite. Für den MDax ging es um 0,25 Prozent auf 26.075,58 Punkte nach unten.

Das überraschend eingetrübte Ifo-Geschäftsklima brachte dem Aktienmarkt schon am Vormittag kaum Impulse. Dies galt später auch für den Zinsentscheid der EZB. Die Währungshüter gaben trotz zunehmender Konjunktursorgen Forderungen nach einer Zinssenkung vorerst nicht nach. Der Leitzins, zu dem sich Banken im Euroraum frisches Geld bei der EZB besorgen können, bleibt bei 4,5 Prozent.

Es sei Konsens im EZB-Rat, «dass es verfrüht ist, über Zinssenkungen zu diskutieren», sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde nach den Beratungen. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos hatte Lagarde gesagt, eine Zinssenkung in diesem Sommer sei durchaus wahrscheinlich.