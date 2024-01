DAX: tägliche Prognose vom 25.01.2024 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Der DAX ist gestern Morgen bei 16.839 Punkten in den vorb├Ârslichen Handel gegangen. Das TT wurde gleich am Morgen formatiert. Von hier aus legten die Notierungen sukzessive zu. Die kleineren R├╝cksetzer, die sich im Handelsverlauf eingestellt haben, wurden immer zeitnah zur├╝ckgekauft...

Unsere Tageseinsch├Ątzung f├╝r den DAX /DE40 f├╝r Donnerstag, den 25.01.2024 - DAYTRADING

├ťbergeordnete Tendenz

Der DAX ist gestern Morgen bei 16.839 Punkten in den vorb├Ârslichen Handel gegangen. Das TT wurde gleich am Morgen formatiert. Von hier aus legten die Notierungen sukzessive zu. Die kleineren R├╝cksetzer, die sich im Handelsverlauf eingestellt haben, wurden immer zeitnah zur├╝ckgekauft. Der DAX konnte sich bis zum Abend an und ├╝ber die 17.000 Punkte schieben. Nachb├Ârslich br├Âckelten die Notierungen etwas ab. Der Index ging bei 16.976 Punkten aus dem Tageshandel.

Die Bullen haben gestern geliefert. Im Tageschart ist die lange gr├╝ne Kerze erkennbar, die von der SMA20 (aktuell bei 16.795 Punkten) in Richtung der 17.000 Punkte ging. Der Ausbruch hat auch unsere Forderung realisiert, n├Ąmlich, dass es mit ├ťberschreiten der SMA20 z├╝gig aufw├Ąrts gehen sollte. Das wurde umgesetzt. Somit ist das Chartbild wieder bullisch zu interpretieren. Eine Voraussetzung gilt es noch zu ber├╝cksichtigen. Der Ausbruch gestern und der Tagesschluss m├╝ssen heute unbedingt best├Ątigt werden. Gelingt dies nicht, so k├Ânnte sich ein Fehlausbruch konstituieren, mit dem entsprechenden R├╝ckschlagpotential. Gelingt dies aber, so k├Ânnte es weiter aufw├Ąrts an die 17.180/200 Punkte und dann weiter an die 17.350/75 Punkte gehen. Der DAX k├Ânnte somit zu immer neuen Hochs laufen.

Gelingt die Best├Ątigung heute hingegen nicht, so k├Ânnten R├╝cksetzer zun├Ąchst bis an die SMA20 gehen. Diese w├Ąren unkritisch, wenn es der Index es schafft, sich im Dunstkreis dieser Linie zu stabilisieren und zu erholen. Geht es per Tagesschluss aber wieder unter die SMA20, so k├Ânnten sich weitere Abgaben bis an die SMA50 (aktuell bei 16.579 Punkten) einstellen. Die B├Ąren w├Ąren im Vorteil, wenn es ihnen gelingt, den DAX per Tagesschluss unter der SMA50 zu dr├╝cken und ihn darunter festzusetzen. Stellt sich dies ein, so k├Ânnten sich weitere Abgaben einstellen, die die Perspektive haben bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 16.004 Punkten) zu laufen.

Im Rahmen des Fr├╝hhandels ging es in einer engen Box seitw├Ąrts weiter.

Heute Morgen ist der DAX bei 16.972 Punkten in den vorb├Ârslichen Handel gegangen. Er notiert damit 133 Punkte ├╝ber der ersten vorb├Ârslichen Notierung gestern Morgen aber 4 Punkte unter dem Tagesschluss gestern Abend.

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht f├╝r jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinsch├Ątzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 78ÔÇ»% der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten ├╝berlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k├Ânnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren k├Ânnen ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gew├Ąhrleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen gen├╝gt und keinem Handelsverbot vor der Ver├Âffentlichung der Analysen unterliegen.