Dax zur Eröffnung kaum verändert erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge kaum verändert starten.

Am Donnerstag hatte er leicht im Plus bei 16.906,92 Punkten geschlossen. Die weitgehend ereignislose Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) hatte die Aufwärtsbewegung am Aktienmarkt nicht stoppen können. An der Wall Street sorgte die Hoffnung auf eine stabile Wirtschaft trotz der hohen Zinsen für vorsichtigen Optimismus. Die Indizes schlossen im Plus.

Am Freitag prognostizieren die Konsumforscher der GfK die deutsche Verbraucherstimmung im kommenden Monat. Von Reuters befragte Experten erwarten einen leichten Anstieg. Das Barometer für das Konsumklima war zuletzt auf den höchsten Stand seit August geklettert. Für die Konsumforscher blieb aber wegen der hohen Inflation und der globalen Krisen fraglich, ob es sich um den Beginn einer nachhaltigen Erholung handelte.

Bei den Unternehmen geht es mit der Bilanzsaison weiter. Seine Zahlen für 2023 präsentiert unter anderem der Göttinger Laborzulieferer Sartorius. Der Konzern hatte seine Ziele für das vergangene Jahr mehrfach gesenkt. Seine Bücher öffnet außerdem auch der Pharmaverpackungskonzern Schott Pharma. Die Mainzer hatten allerdings bereits Mitte Dezember vorläufige Eckdaten veröffentlicht.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

16.906,92

Dax-Future

16.983,00

EuroStoxx50

4.582,26

EuroStoxx50-Future

4.606,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

38.049,13 +0,6 Prozent

Nasdaq

15.510,50 +0,2 Prozent

S&P 500

4.894,16 +0,5 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

35.764,47 -1,3 Prozent

Shanghai

2.913,92 +0,3 Prozent

Hang Seng

16.137,26 -0,5 Prozent

(Bericht von Zuzanna Szymanska, Daniela Pegna, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)