EQS-News: Golding Infrastructure 2022: First Closing bei 360 Millionen Euro

Emittent / Herausgeber: Golding Capital Partners GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Fonds

25.01.2024 / 08:30 CET/CEST

Golding Infrastructure 2022: First Closing bei 360 Millionen Euro

Golding setzt seine langjährig erfolgreiche Infrastruktur-Dachfonds-Serie in fünfter Generation fort

Bereits fünf Investments und erste Kapitalabrufe sind erfolgt

Verstärkte Beimischung von Secondaries und Co-Investments in günstigem Marktumfeld mit starkem Dealflow

München, 25. Januar 2024 – Golding Capital Partners, einer der führenden unabhängigen Asset-Manager für Alternative Investments in Europa, hat das erste Closing seines Infrastruktur-Flagship-Dachfonds „Golding Infrastructure 2022" im Dezember 2023 abgeschlossen. Mit Kapitalzusagen von rund 360 Millionen Euro stieß der in fünfter Generation aufgelegte Fonds bei institutionellen Investoren in einem anspruchsvollen Marktumfeld erneut auf starkes Interesse. Allein 26 Prozent der Zusagen stammen dabei von Neuinvestoren. Aufgrund des zügigen Portfolioaufbaus mit fünf in 2023 getätigten Investments sind rund 14 Prozent des Kapitals bereits abgerufen worden.

Die Investitionsstrategie des als Artikel-8-SFDR-kategorisierten Spezial-AIF knüpft nahtlos an die Ausrichtung Goldings bewährter Infrastrukturprodukte an. Mit einem Zielportfolio aus etwa 15 selektiv ausgewählten Fonds aus dem Primär- und Sekundärmarkt und insgesamt 150 bis 250 Einzeltransaktionen (einschließlich ca. 15 Co-Investments) setzt Golding wie gewohnt auf eine breite geografische und sektorale Diversifikation und resiliente Investments mit attraktiven risikoadjustierten Renditen. Die Infrastrukturmärkte in Europa und Nordamerika bleiben im Fokus.

Sekundär-Transaktionen und Co-Investments im Fokus

Leicht angepasst wurde lediglich die Quote transaktionsorientierter Investments, zu denen Secondaries und Co-Investments zählen. Zwei der bereits getätigten Zielfondsinvestitionen konnten per Sekundärmarkt-Transaktion abgeschlossen werden, ein erstes Co-Investment-Commitment liegt ebenfalls vor.

„Wie die vergangenen Jahre gezeigt haben, sind Secondaries und Co-Investments eine sinnvolle Beimischung zu einem breit gestreuten Infrastruktur-Dachfonds-Portfolio. Sie wirken sich positiv auf den Cashflow und die Performance aus. Gleichzeitig beobachten wir aktuell einen Dealflow auf Rekordniveau sowohl bei Sekundärmarkt-Transaktionen als auch bei Co-Investments. Davon wird auch der ‚Golding Infrastructure 2022‘ profitieren. Für den weiteren Aufbau des Portfolios haben wir bereits mehrere attraktive Opportunitäten in der Pipeline“, sagt Dr. Thilo Tecklenburg, Partner und Co-Head Infrastructure bei Golding.

Bernd Schumacher, Managing Director und Co-Head Infrastructure ergänzt: „Vor dem Hintergrund des aktuellen Marktumfelds erwarten wir, dass sich in 2024 viele äußerst attraktive Investment-Opportunitäten in der Anlageklasse Infrastruktur ergeben. Aufgrund der zu erwartenden hohen Transaktionsaktivität können wir dabei äußerst selektiv vorgehen. Die Gelegenheit, in Infrastruktur zu investieren, ist für Investoren also in 2024 so gut wie lange nicht mehr.“

„Mit dieser strategischen Anpassung beweisen wir einmal mehr Agilität und entwickeln unsere bewährte Investmentstrategie im Sinne unserer Investoren weiter. Gleichzeitig ist die starke Investorennachfrage ein Signal für das Vertrauen in unseren Track Record, unser starkes Netzwerk und unsere langjährig etablierte Produktreihe. Resiliente Infrastruktur-Assets bleiben für Banken und Sparkassen sowie Versorgungswerke und Versicherungen ein wichtiger Portfoliobaustein“, sagt Hubertus Theile-Ochel, Managing Partner bei Golding.

Langjährige Infrastruktur-Expertise

Im Bereich Infrastruktur-Dachfonds blickt Golding auf eine mehr als zehnjährige Erfolgsgeschichte zurück. Mit dem „Golding Infrastructure 2013“ feierte die Serie vor über zehn Jahren ihr Debüt. Zuletzt schloss der „Golding Infrastructure 2020“ im September 2022 mit Kapitalzusagen in Höhe von 943 Millionen Euro als damit größter Fonds in Goldings Unternehmensgeschichte und eines der größten Dachfondsvehikel am gesamten Infrastrukturmarkt.

Der „Golding Infrastructure 2022“ ist ein Spezial-AIF, der von institutionellen Investoren ab einer Mindestsumme von fünf Millionen Euro gezeichnet werden kann. Die geplante Laufzeit beträgt 15 Jahre zuzüglich einer Verlängerungsoption. Die angestrebte Netto-IRR liegt bei 8 bis 9 Prozent pro Jahr, das Zielvolumen bei 700 Millionen Euro.





Über Golding Capital Partners GmbH

Die Golding Capital Partners GmbH ist einer der führenden unabhängigen Asset-Manager in Europa für Alternative Investments mit Fokus auf die Anlageklassen Infrastruktur, Private Credit, Private Equity, Secondaries und Impact. Mit einem Team von mehr als 200 Mitarbeitern an den Standorten München, Luxemburg, Mailand, Tokio und Zürich unterstützt Golding Capital Partners institutionelle und professionelle Investoren beim Aufbau ihrer Anlagestrategie und verwaltet ein Vermögen von rund 14 Milliarden Euro. Zu den rund 230 Investoren zählen Vorsorgeeinrichtungen, Versicherungen, Stiftungen, Family Offices, kirchliche Einrichtungen sowie Banken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Seit 2013 ist Golding Unterzeichner der von den Vereinten Nationen initiierten Prinzipien für verantwortliches Investieren (UN PRI) und seit 2021 Unterstützer der Task Force on Climate-related Finance Disclosures (TCFD).





Weitere Informationen

Golding Capital Partners GmbH

Susanne Stolzenburg

Director, Head of Marketing & Communications

T +49 (0) 89 419 997 553

stolzenburg@goldingcapital.com PB3C GmbH

Johannes Braun

PR Director Real Assets

T +49 (0) 89 242 0865 36

braun@pb3c.com





Disclaimer

Eine Investition in den Fonds ist professionellen Kunden im Sinne der europäischen Finanzmarktrichtlinie vorbehalten und stellt eine unternehmerische Beteiligung dar, die neben Chancen auf Erträge auch Risiken bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals beinhaltet. Eine Anlageentscheidung sollte ausschließlich auf Grundlage der gesetzlich vorgeschriebenen Information gegenüber Anlegern getroffen werden.

Wir weisen darauf hin, dass die Darstellungen weder eine Anlageberatung oder eine Beratung anderer Art noch ein Angebot oder eine Aufforderung zur Investition in den Fonds darstellen und auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügen.

Wir weisen weiter darauf hin, dass frühere Wertentwicklungen und Prognosen kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Wir können nicht garantieren, dass die prognostischen Angaben auch tatsächlich eintreten. Niemand soll aufgrund der in diesem Dokument enthaltenen Informationen handeln, ohne gründliche Analyse der betreffenden Situation und ohne geeigneten fachlichen Rat von sachkundigen Dritten einzuholen.