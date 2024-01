EZB-Entscheid lässt Europas Anleger kalt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) hat die Anleger an den europäischen Börsen nicht begeistern können.

Der Dax verharrte am Donnerstagnachmittag bei einem Minus von knapp einem halben Prozent auf 16.831 Punkten. Der EuroStoxx50 trat mit 4560 Zählern mehr oder weniger auf der Stelle. Auch der Euro kam mit 1,0889 kaum vom Fleck.

Die Hüter des Euro um EZB-Präsidentin Christine Lagarde beschlossen auf ihrem ersten geldpolitischen Treffen 2024, den Schlüsselzins bei 4,50 Prozent zu belassen. Die Marktteilnehmer hatten die erneute Zinspause erwartet. "Alles bleibt wie es ist - vorerst", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Unverändert blieb dabei auch die Formulierung der Notenbanker, dass die Leitzinsen so lange wie nötig auf einem ausreichend restriktiven Niveau bleiben müssten. Die EZB versucht, mit der geldpolitischen Straffung die Inflation in der Euro-Zone auf ihren Zielwert von zwei Prozent zu drücken. Die Teuerungsrate lag im Dezember bei 2,9 Prozent - noch im Herbst 2022 war die Teuerung zeitweise auf über zehn Prozent geklettert.

ÖLPREIS STEIGT WEITER - ROTES MEER IM BLICK

Einen kurzen Dämpfer für die Märkte hatte es am Vormittag vom Ifo-Geschäftsklimaindex gegeben, der im Januar überraschend auf 85,2 Zähler von 86,3 Punkten im Vormonat sank. Analysten hatten mit einem Anstieg auf 86,7 Punkte gerechnet. Die Dynamik dürfte schwach bleiben, sagte Ralf Umlauf von der Helaba, "Erst im Verlauf des Jahres ist wohl wieder mehr Schwung zu erwarten."

Am Ölmarkt ging es indes erneut nach oben. Die Nordsee-Rohölsorte Brent und die leichte US-Sorte WTI verteuerten sich um jeweils gut ein Prozent auf 80,92 und 76,02 Dollar pro Barrel (159 Liter). Für die Gewinne sorgten unter anderem die Verunsicherung über die anhaltenden Angriffe der Huthi-Rebellen aus dem Jemen im Suezkanal. Zwei Schiffe waren am Mittwoch der Reederei Maersk zufolge bei der Einfahrt ins Rote Meer umgekehrt, nachdem sie nahe gelegene Explosionen bemerkt hatten. "Der Energiemarkt hat endlich erkannt, dass die Störungen auf der für die Öltransporte wichtigen Schifffahrtsroute noch Monate andauern könnten", sagte Joshua Mahony, Chefanalyst beim Broker Scope Markets. Die Gewährleistung einer sicheren Passage mit militärischen Maßnahmen ist laut dem Experten eher unwahrscheinlich.

BILANZSAISON GEHT WEITER

Im Mittelpunkt bei den Einzelwerten blieben die Konzernbilanzen und -prognosen. Gefragt nach einem Investoren-Call im Vorfeld der Jahresergebnisse waren etwa Adidas. Die Papiere des Sportartikel-Herstellers kletterten um 6,6 Prozent und waren damit die größten Gewinner im Dax. Nach den pessimistischen Prognosen von mehreren Konkurrenten seien die Aussagen von Adidas in dem Investoren-Gespräch "eine Beruhigung" gewesen, sagte ein Händler. Ein enttäuschender Jahresausblick hatte am Mittwoch die Aktie von Puma gedrückt, die nach der Mitteilung zehn Prozent verlor. Am Donnerstag baute sie ihre Verluste mit einem Minus von bis zu vier Prozent aus.

Europaweit im Minus waren Autowerte. In Frankfurt fielen Volkswagen, Porsche, Mercedes Benz und BMW um bis zu 1,6 Prozent. In Paris gaben Renault 2,6 Prozent nach, Stellantis in Mailand 1,5 Prozent. Am Mittwoch nach US-Börsenschluss hatte Tesla eine Bruttomarge bekanntgegeben, die niedriger ausfiel als Analysten erwartet hatten. Zudem enttäuschte der Umsatz und der Ausblick war verhalten. Vorbörslich lagen die Tesla-Aktien sechs Prozent im Minus.

Bei Givaudan honorierten die Anleger den Geschäftsverlauf im vergangenen Jahr und die Erhöhung der Dividende. Die Aktien des Schweizer Aromen- und Duftherstellers gewannen 6,6 Prozent.

(Bericht von Myria Mildenberger und Zuzanna Szymanska. Bei Rückfragen wenden Sie sich sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)