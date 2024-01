GDV - Kfz-Versicherungen dürften 2024 deutlich teurer werden

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Die Autofahrer in Deutschland müssen sich angesichts von Milliardenverlusten der Kfz-Versicherer auf deutlich steigende Prämien für ihre Haftpflicht- und Kasko-Policen einstellen.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) sagte am Donnerstag in Berlin ein Beitragswachstum in der Branche von zehn Prozent voraus. Wie sich die Prämien konkret entwickelten, sei aber die Sache der einzelnen Unternehmen. Im vergangenen Jahr habe die Branche mit Kfz-Policen einen versicherungstechnischen Verlust von rund 2,9 Milliarden Euro erwirtschaftet. "Jedem eingenommenen Euro standen Ausgaben von 1,10 Euro gegenüber", sagte GDV-Präsident Norbert Rollinger bei der Jahrespressekonferenz des Verbandes.

Daher sei bei den Preisen mit einem Nachholeffekt zu rechnen. "Auch steht zu befürchten, dass die Reparaturkosten weiter steigen werden." Die steigenden Preise für Ersatzteile, aber auch für höhere Lohnkosten in den Werkstätten machen den Versicherern seit dem Ende der Corona-Pandemie zu schaffen. Zuletzt hatten die Prämienerhöhungen angesichts des Preiskampfs in der Branche aber nicht ausgereicht, um das wettzumachen.

