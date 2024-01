GNW-Adhoc: European Bioplastics fordert Maßnahmen zur Beschleunigung des Wachstums von Biokunststoffen

^BRÜSSEL, Belgien, Jan. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Europäische

Biokunststoffverband European Bioplastics (EUBP) hat heute sein politisches Manifest veröffentlicht, in dem er die Europäische Union (EU) auffordert, einen umfassenden Aktionsplan für die Biokunststoffindustrie zu entwickeln, um ihr Wachstum zu beschleunigen. EUBP ist der Ansicht, dass eine handlungsfähige EU-Bioökonomie-Strategie, die eine starke industrielle Basis für Biopolymere unterstützt, zu den wichtigsten Elementen des nächsten EU-Politikzyklus gehören sollte und fordert die künftige Kommission und die Mitgesetzgeber auf, einen Aktionsplan für die Biokunststoffindustrie zu entwickeln und dabei die folgenden sechs Kernpunkte zu priorisieren: 1. Harmonisierung der Vorschriften: Es mangelt an der Integration von Konzepten und Prioritäten der Bioökonomie in den bestehenden EU-Rechtsrahmen, obwohl die Bioökonomie auf hoher Ebene politisch unterstützt wird. Die EU sollte die Vorschriften harmonisieren, um gleiche Wettbewerbsbedingungen für Biokunststoffe zu schaffen. 2. Anreize für den Zugang zu nachhaltiger Biomasse: Die EU muss ein Gleichgewicht zwischen Bioenergie und nachhaltigen biobasierten Produkten herstellen. 3. Bessere finanzielle Unterstützung für technologische Innovationen: Die Industrialisierung innovativer Herstellungsverfahren für Biokunststoffe um die kommerzielle Nachfrage zu bedienen, kann eine technische Herausforderung sein und erfordert finanzielle Anreize, damit Innovationen in großem Maßstab wachsen können. 4. Schließen von Infrastrukturlücken und Zugang zu Lebensmittelabfällen: Die Verwirklichung einer Kreislaufwirtschaft für Biokunststoffe erfordert eine robuste Infrastruktur für das mechanische, chemische und organische Recycling sowie den Zugang zu dieser Infrastruktur. Die EU sollte mehr in Infrastrukturen für die Sammlung, Sortierung und das Recycling von Lebensmittelabfällen investieren, um das Wachstum der Biokunststoffindustrie zu unterstützen. 5. Steigerung der Marktakzeptanz: In Europa sind Marktanreize erforderlich, um zu verhindern, dass die Rendite öffentlicher und privater Investitionen an anderer Stelle abgeschöpft wird. Die EU sollte faire Wettbewerbsbedingungen für biobasierte, biologisch abbaubare und kompostierbare Kunststoffe schaffen. 6. Stärkung des Verbraucherbewusstseins: Viele Verbraucher sind sich der tatsächlichen Umweltvorteile von biobasierten oder kompostierbaren Alternativen nicht bewusst. Die EU sollte das Bewusstsein der Verbraucher für die Vorteile von Biokunststoffen schärfen, um die Nachfrage anzukurbeln. "Biokunststoffe haben das Potenzial, eine bedeutende Rolle bei der Verringerung der Umweltauswirkungen von Kunststoffen zu spielen", erklärt Hasso von Pogrell, Geschäftsführer bei EUBP. "Die Branche braucht jedoch einen klaren und unterstützenden politischen Rahmen, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen." Das Manifest wird von einem breiten Spektrum an Interessengruppen unterstützt, darunter Biokunststoffhersteller, -verarbeiter und -endverbraucher. "Wir fordern die EU auf, diese Gelegenheit zu nutzen, um eine florierende Biokunststoffindustrie zu schaffen, die der Umwelt und der Wirtschaft zugute kommt", sagt Roberto Ferrigno, Leiter für EU-Angelegenheiten bei EUBP. EUBP hat sich verpflichtet, mit der EU und anderen Interessengruppen zusammenzuarbeiten, um den Aktionsplan für die Biokunststoffindustrie zu entwickeln und umzusetzen. Sie können das vollständige Manifest hier lesen: https://www.european- bioplastics.org/european-bioplastics-eu-policy-manifesto/ Kontakt Marion Thérage, Kommunikationsmanager T: +4916094450233 Email: therage@european-bioplastics.org (mailto:therage@european- bioplastics.org) Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cfb66940-1d3b-4b59- bed5-47b3a7a51607 °