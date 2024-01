GNW-Adhoc: KFSH&RC feiert 25 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in Stanford zu den 2 % der meistzitierten Forschenden weltweit gehören

^RIAD, Saudi-Arabien, Jan. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre hat 25 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geehrt, die in die prestigeträchtige Liste der Stanford University von Oktober 2023 aufgenommen wurden und damit zu den 2 % der meistzitierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zählen. In der jüngsten Veröffentlichung wird die gesamte berufliche Leistung der 25 herausragenden KFSH&RC-Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler anerkannt, die im Zeitraum 2021 und 2022 zu den 2 % der am häufigsten zitierten Forschenden weltweit gehören. Diese renommierte Auszeichnung würdigt die besonderen Beiträge und den Einfluss von KFSH&RC-Forschenden auf der globalen wissenschaftlichen Bühne und unterstreicht das stetige Engagement von KFSH&RC, die Gesundheitsversorgung durch neuartige Forschung voranzubringen. Sie stärkt den internationalen Ruf des KFSH&RC als Pionierzentrum für innovative Forschung. Seine Exzellenz Dr. Majid Al Fayyadh, Chief Executive Officer bei KFSH&RC, erklärte dazu: ?Wir sind unglaublich stolz auf diese Auszeichnung, die unser Engagement für die Förderung der Gesundheitsversorgung durch Spitzenforschung und Innovation im In- und Ausland hervorhebt. Dieser neue Meilenstein spiegelt das Engagement und das Fachwissen unseres außergewöhnlichen Teams von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie medizinischen Fachkräften wider, die kontinuierlich die Grenzen unseres Wissens erweitern. Wir bei KFSH&RC bleiben unserem Auftrag treu, die Zukunft des Gesundheitswesens zu gestalten und zu globalen Fortschritten in diesem Bereich beizutragen." Die Stanford University ist bekannt für ihre jährliche Zusammenstellung zur Hervorhebung der bemerkenswerten Leistungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, deren Forschung in internationalen und wissenschaftlichen Fachzeitschriften am häufigsten zitiert wurde. Die Universität stellt eine Liste mit 180.000 Forschenden vor, die jedes Jahr zu den 2 % der weltweit meistzitierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehören. Diese Zusammenstellung nutzt Zitationsmetriken aus der Datenbank Scopus und deckt 22 Forschungsbereiche und 176 Unterbereiche ab. KFSH&RC übermittelt den für die Jahre 2021 und 2022 ausgezeichneten Forschenden herzliche Glückwünsche. Jede Wissenschaftlerin und jeder Wissenschaftler hat verschiedene medizinische Bereiche mitgestaltet und geprägt. Ihre Beiträge sind ein Beispiel für die selbstauferlegte Verpflichtung von KFSH&RC zu herausragenden Leistungen und einer führenden Rolle bei Innovationen im Gesundheitswesen. Diese Anerkennung stärkt den Ruf des KFSH&RC als ganzheitliches Gesundheitszentrum und unterstreicht sein Engagement für den Aufbau eines widerstandsfähigen Gesundheitssystems durch kontinuierliche Forschung und Weiterentwicklung im Einklang mit Vision 2030. Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/11e5bca6- 007a-405e-8eb7-ea79910ca705 °