Pressestimme: 'Stern' zu Bahnstreik

HAMBURG (dpa-AFX) - "Stern" zu Bahnstreik:

"Die ziehen das eiskalt durch, bleiben einfach hart, trauen sich wirklich was! So oder ähnlich dürften einige auf den Streik der Lokführer schauen. Mit einer Spur von Neid, aber mit viel Bewunderung. Die Bahner knicken auch unter öffentlichem Druck nicht ein und zeigen ihrem Arbeitgeber wieder und wieder, dass ohne sie eben nichts läuft. Im Ergebnis sehen wir einen Staatskonzern mit mehr 56 Milliarden Euro Umsatz und knapp 325.000 Angestellten, der den Betrieb weitestgehend einstellen muss, weil die wichtigsten Mitarbeiter nicht zur Arbeit erscheinen. Ganz ehrlich, wer würde das nicht gerne mal nachmachen? Dem Chef oder der Chefin beweisen: Sag ich doch, ohne mich geht hier gar nix! Die streikenden Lokführer finden so bei all denen Sympathie, die sich im Job oder von der Gesellschaft nicht ausreichend wertgeschätzt fühlen. Und der ein oder die andere von ihnen empfindet vielleicht nicht nur Bewunderung, sondern schöpft wieder Hoffnung. Eines Tages..."/DP/jha